Priroda treba našu ljubav

Svjetska organizacija za zaštitu prirode WWF na Dan zaljubljenih pokrenula je regionalnu kampanju „Love It or Lose It" (Voli ili izgubi) proglašavajući tako 2022. ključnom godinom da svojim djelima pokažemo ljubav prema prirodi, o kojoj ovisi cijelo čovječanstvo.

U skladu sa svojom misijom zaštite divljih životinja i izgradnje budućnosti u kojoj ljudi žive u skladu s prirodom, WWF kampanjom predstavlja područja naše regije bez kojih bi ona bila u potpunosti drukčija: Jadransko more, netaknute šume, čiste rijeke, zaštićena područja koja nam osiguravaju stabilnu klimu te dinarski krš. Mnoga od tih mjesta nestat će ako nastavimo sa štetnim djelovanjem - od nekontrolirane sječe šuma, regulacije rijeka, prelova do zagađenja zraka.

„Naša priroda nikada nije bila pod većim pritiskom, a velik broj vrsta i staništa smo već izgubili. Vrijeme je da prirodi pokažemo ljubav", ističe Petra Boić Petrač, direktorica komunikacija u WWF Adriji. „Ljubav je najdragocjeniji resurs koji imamo i bez nje ne možemo napredovati. Kada nešto volimo, želimo to i zaštititi. Ono što volimo poštujemo i čuvamo. Pokazujući ljubav prema prirodi, možemo pomoći osigurati njezin opstanak, a to nam je neophodno i za naš opstanak".

Tijekom cijele godine WWF će kroz ovu kampanju predstaviti specifična mjesta naše regije bez kojih ona ne bi bila tako posebna. Od krških fenomena poput nacionalnih parkova Triglav, Krka ili Prokletije, pećina poput Grabovače, Vjetrenice ili Postojnske jame, slatkovodnih ekosustava poput Skadarskog jezera ili Europske Amazone koju je UNESCO prošle godine proglasio petodržavnim rezervatom biosfere; nevjerojatnih šumskih područja nacionalnih parkova Sutjeska ili Tara, do prekrasnih morskih parkova kao što su Lastovo ili Telašćica.

WWF u kampanji, koja je objavljena na stranici wwfadria.org, koristi novu verziju pjesme Elvisa Presleya „Love Me Tender" koju je otpjevao američki kantautor K.S. Rhoads. Uz dva videa, kampanju će pratiti niz objava za društvene mreže s kojima će WWF podizati svijest neophodne zaštite naše jedinstvene prirode. Kampanja prikazuje odnos koji imamo s prirodom i što bismo mogli izgubiti ako je ne volimo dovoljno da je očuvamo. Zavirite u prirodu koju ne smijemo izgubiti!