Noć mračne elektronike: Incirrina, Zarkoff u Močvari

Srijeda 6.9.2023.

vrata 20h, koncert 21h

Upad u pretprodaji: 6 €/45,21 kn

Upad na dan događanja: 8 €/60,28 kn

Pretprodaja ulaznica: mochvara.hr

INCIRRINA (Grčka)

Web: Bandcamp, Spotify, Facebook

Incirrina je jedan od najvažnijih predstavnika nove europske electronic synth scene, a njihova dva albuma dobila su odličan prijem kod kritike i publike. Ovaj duo sjajno plovi glazbenim pravcem koji je posljednjih godina u Europi doživio veliki revival i koji je iznjedrio mnoštvo sjajnih bendova. Incirrina je jedan od onih upečatljivijih koji nude cijeli doživljaj - odličnu glazbenu podlogu i upečatljive tekstove.

"Usta su nam bila čvrsto zatvorena. Željeli smo vrištati i taj vrisak pretvoriti ne samo u izlaz iz te situacije već ga upotrijebiti kao način razumijevanja među ljudima. Željeli smo se pobuniti protiv svega, ali i odgovoriti na osjećaj unutarnjeg kaosa, bespomoćnosti i straha od urušavanja svijeta. Samoća, nasilje, očaj, društvena nepravda, biopolitika, ali i ljubav, humanost i odrastanje glavne su teme albuma." Tim je riječima Incirrina objasnila kako je teklo stvaranje njihovog zadnjeg albuma "Lip Led Scream" koji je objavljen prošle godine. Taj album donio im je mnogo pozitivnih kritika od publike i kritike, a komentari na njihovom Bandcamp profilu govore kako se Incirrina s razlogom može smatrati jednim od predvodnika nove electro pop scene.

"Incirrina's music is dark, sometimes very dark, and beautiful, sometimes tempting, and exciting, sometimes challenging, and always, but always, with quite commanding results". WhiteLight-WhiteHeat

"Incirrina is another amazing new coming band signed on Cold Transmission Music. The retro Cold-Wave approach is danceable and supported with melancholic moods. The numerous string parts accentuate the desolate atmosphere while Irini's passionate vocals let you feel different kinds of emotions running through the work." Side-Line.com

"The mixture of synths, 80s and darkwave with its wonderful arrangements, the melodies you don't want to miss anymore, make the album an adventure.." Dark Life Experience



ZARKOFF (Sisak)

Web: Bandcamp, Facebook, Soundcloud

Zarkoff je prisutan na europskoj electro sceni već duže vrijeme, s povremenim izletima u druge žanrove. Član je zagrebačkog kolektiva bRave i vlasnik studija Sensorium. Osim radeći na vlastitom materijalu i brojnim autorskim projektima, dobar dio vremena provodi radeći miks i mastering za autore s rostera izdavačkih kuća poput Creme Organization, R Zone, Return to disorder, Enfant Terrible/Gooiland Elektro etc. Solo album pod naslovom "Sweet Obsolete" izdaje 2015. za francuski label Unknown Pleasures Records, na kojem, unatoč sveprisutnim ritam mašinama i sint bas linijama dosta naginje prema post-punku, na trenutke i glam rocku. Album je nakon samo dva tjedna dospio na vrh European Alternative Charts.