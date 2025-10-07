« Znanost
NOBEL 2025

Nobelova nagrada za fiziku 2025.

Danas se ne koristi napredna tehnologija koja se ne oslanja na kvantnu mehaniku, uključujući mobilne telefone, kamere... i optičke kabele, kaže Nobelov odbor...

Nobelova nagrada za fiziku 2025.
Nobelova nagrada za fiziku 2025. (Arhiva)
Nobelova nagrada za fiziku dodijeljena je Johnu Clarkeuu, Michelu H. Devoretu i Johnu M. Martinisu za njihov rad na kvantnom računarstvu. Odluku je na press konferenciji u Stockholmu objavila Kraljevska švedska akademija znanosti.

Temelj moderne tehnologije

"Danas se ne koristi napredna tehnologija koja se ne oslanja na kvantnu mehaniku, uključujući mobilne telefone, kamere... i optičke kabele", priopćio je Nobelov odbor.

Jedan od laureata, profesor John Clarke, koji je rođen u Britaniji, a sada radi na Sveučilištu Kalifornije u Berkeleyu, nije krio iznenađenje. "Blago rečeno, bilo je to iznenađenje mog života", rekao je.

Trojica dobitnika podijelit će novčanu nagradu u iznosu od 11 milijuna švedskih kruna (oko milijun eura).

 

