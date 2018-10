NIVEA predstavila najučinkovitiju Q10 formulu ikad

Povodom proslave 20. rođendana Q10 linije, NIVEA je jučer u Cafeu Gymnasium svim prisutnima poklonila dozu pozitive te predstavila novu Q10 Power liniju.

Kroz panel diskusiju na temu "I am a woman, what's your inner power?" Doris Pinčić Rogoznica u ulozi moderatorice, Lana Klingor Mihić, dizajnerica Loreta Gudelj i fotografkinja Mara Bratoš podijelile su svoja inspirativna uspješna životna iskustva i podsjetile sve uzvanike zašto je lijepo biti žena.

Zajedno su zaključile da je najbitnije pronaći unutarnji mir i sreću u bilo kojem obliku - bilo da je to obitelj, tjelovježba, karijera ili nešto četvrto, dok vas ispunjava i usrećuje - to je vaša unutarnja snaga.

Žene su snažne, sposobne, inovativne i prije svega - žene znaju što žele i što je njihovoj koži potrebno.

365 dana u godina se ljutimo, smijemo i volimo, što naravno ostavlja trag na našoj koži. No, bez obzira na sve tu užurbanu svakodnevicu ne bismo mijenjale ni za što. Ono što nam treba je netko tko će to razumjeti, proizvod koji će pratiti naš tempo i pružiti nam mogućnost da budemo najljepša verzija sebe. NIVEA radi na tome već punih 20 godina.

Nakon što je Peter Dennis Mitchell osvojio Nobelovu nagradu za kemiju i otkrio da je koenzim Q10 ključan za proizvodnju energije u tijelu, tvrtka Beiersdorf pridružila se proučavanju Q10 sastojka bez kojeg naše tijelo ne bi moglo funkcionirati te s ponosom prije 20 godina predstavila NIVEA Q10 liniju. Od tada, radi na optimizaciji proizvoda i proučava starenje kože i njezinu regeneraciju.

Koenzim Q10 ima dvije vrlo važne zadaće; aktivira 95 % naše energije u tijelu koja nam je potreban za rast, zaštitu i regeneraciju stanica. S druge strane djeluje kao antioksidans i štiti naše tijelo od slobodnih radikala koji negativno utječu na našu kožu i potiču njeno starenje.

Osim koenzima Q10 još jedan sastojak snažno djeluje na količinu energije u našoj koži - kreatin. U novoj liniji Q10 POWER, NIVEA predstavlja najučinkovitiju formulu ikad koja uključuje oba sastojka.

S godinama razina koenzima Q10 i kreatina se smanjuje te našoj koži nedostaje energije koja bi ju poticala na regeneraciju. Kao posljedica pojavljuju se bore i ostali znakovi starenja na našem licu. Snažno oružje protiv nepoželjnih tragova krije se upravo u novoj formuli NIVEA Q10 POWER linije koja obnavlja prirodne sastojke u koži, smanjuje bore i čini našu kožu vidljivo čvršćom, svježijom i mlađom.

Od sada NIVEA Q10 POWER linija uključuje i novitete - NIVEA Q10 POWER dnevnu i noćnu kremu protiv bora za osjetljivu kožu s čak 10 puta više kreatina s posebno razvijenom formulom bez mirisa, parabena i boja. Zahvaljujući kreatinu opskrbljuje kožu intenzivnom hidratacijom te ju štiti od preranog starenja i bora uzrokovanih pretjeranim izlaganjem suncu.

Ukoliko je vaša koža osjetljiva koristite NIVEA Q10 POWER dnevnu kremu protiv bora za osjetljivu kožu sa zaštitnim faktorom SPF 15. Učinkovito smanjuje bore, a formula s čak 10 x više kreatina i ekstraktom umirujućeg sladića uspješno rješava 3 problema osjetljive kože: crvenilo, suhoću i zategnutost.

Nakon napornog radnog dana našoj koži je potrebna obnova. NIVEA POWER noćna krema protiv bora za osjetljivu kožu potaknut će prirodnu regeneraciju vaše kože tijekom noći. Njezina intenzivno njegujuća formula bez parfema i alkohola učinkovito usporava pojavu bora i čini vašu kožu čvršćom na dodir.

Dostupno od listopada 2018.

NIVEA Q10 POWER dnevna krema protiv bora za osjetljivu kožu, 50 ml preporučena mpc 109,90 kuna

NIVEA Q10 POWER noćna krema protiv bora za osjetljivu kožu, 50 ml - preporučena mpc 109,90 kuna

