Nikad veći interes za Sea Starom

„Moje ljeto će početi na Sea Staru" - riječi su kojima je prošlog tjedna eurovizijska senzacija i trenutno vodeći izvođač regije Ana Đurić Konstrakta najavila svoj nastup na umaškom festivalu 27. i 28. svibnja. Potvrdom njezine svirke, prvi veliki hrvatski festival nakon dvije godine pauze, umaški Sea Star, zaokružio je program i zabilježio apsolutan rekord prodaje! Osim Konstrakte, u lagunu Stella Maris stižu neke od vodećih svjetskih i regionalnih zvijezda među kojima su Iggy Azalea, Amelie Lens, Dubioza Kolektiv, Meduza, Topic, Senidah i mnogi drugi. Nakon završene prve prodajne faze razgrabljeno je čak 2/3 festivalskog kapaciteta uz interes koji nadilazi onaj od prve godine kada je kroz ulaze prošlo 50.000 posjetitelja! Ulaznice za Sea Star prodane su u više od 35 zemalja svijeta, uključujući prije svega regiju, Italiju, mnogo europskih zemalja, zatim SAD, Australiju i Japan, što također prelazi sve dosadašnje uspjehe.

„Ponosni smo što ćemo u 2022. godini realizirati sve naše festivale i što je interes za sve njih izuzetno velik. Tu posebno ističem Sea Star, jer ga nije bilo dvije godine i u te dvije godine kao da je skupljao snagu za apsolutan trijumf. Umaški festival ima posebnu vrijednost u Exitovoj festivalskoj porodici, s njim počinje ljetna festivalska sezona u Europi i ne možemo dočekati da se ponovo okupimo u našoj laguni. Sada, nekih mjesec i pol dana prije otvaranja vrata, vidimo koliko su ga ljudi željni, ali i znam da imamo sjajan „pole position" za novo festivalsko ljeto. Kao što je EXIT prošlog ljeta bio prvi veliki festival na svijetu, a energija na Tvrđavi bila najjača do sad, Sea Star kao prvi veliki hrvatski festival će razvaliti, o ovom izdanju će se pričati još dugo, dugo" - izjavio je Sanjin Đukić, član Upravnog odbora Exitove festivalske organizacije.

Razlozi ogromnom hypeu, sudeći po reakciji publike, leže u nekoliko činjenica. Sea Star će biti prvi veliki događaj u Hrvatskoj nakon izbijanja pandemije, prva prilika da se ljudi masovno okupe na jednom mjestu i to u godini u kojoj se globalno prognozira veliki povratak glazbenih festivala i koncerata. Nadalje, iza Sea Stara stoji tim Exita, najpoznatijeg i najuglednijeg festival ovih prostora koji je prošlog ljeta u Novom Sadu realizirao veliku proslavu svoje 20. godišnjice pred više od 180.000 posjetitelja iz cijelog svijeta.

Zatim, See Star je uspio okupiti fantastičan line up internacionalnih i regionalnih zvijezda koje predvode hip hop superstar Iggy Azalea, techno kraljica Amelie Lens, platinasti hitmakeri Meduza i Topic, vodeći regionalni izvođači kao što su Dubioza kolektiv, Konstrakta, Senidah, Buč Kesidi, Umek, Vojko V, z++, Grše, Bore Balboa, Mimi Mercedes te sjajna imena elektronske scene poput Insolate, Tijana T, Adiel i Brina Knauss, kao i mnogi drugi. Festival će ukupno predstaviti više od 35 izvođača na nekoliko pozornica, koji zvukom potpuno idu u korak sa svjetskim glazbenim trendovima.

Naposlijetku, veliki adut Sea Stara je lokacija i to ne samo laguna Stella Maris, u kojoj se odvija program na svega nekoliko metara od mora, već i cijeli grad Umag i Istra. Festival se može pohvaliti i sa ponajboljim smještajnim kapacitetima koje će publika pronaći na bilo kojem festivalu u ovoj regiji. Kamp, hoteli, apartmani i vile nalaze se na svega nekoliko minuta hoda uz more do festivalskog prostora.

Nova prodajna faza Sea Stara dodatno će olakšati svim posjetiteljima odluku o dolasku u Umag. Osim regularnih festivalskih ulaznica po cijeni od 279 kn u ponudi će se od 8. travnja naći omiljena prodajna akcija 4+1 gdje se uz 4 kupljene ulaznice 1 dobiva na poklon.

Također od utorka, 12. travnja u podne u prodaju kreće jako ograničen kontingent jednodnevnih ulaznice po cijeni od svega 149 kn uz 40% popusta. U prodaji će se naći najduže 24 sata, nakon čega im se cijena diže.

Kompletna ponuda ulaznice i smještaja može se pronaći na Ulaznice sekciji službenih stranica festivala.

Sve ulaznice, smještaji i prijevozi za Sea Star kupljeni dosad na službenim prodajnim mjestima vrijede i za izdanje 2022. godine.