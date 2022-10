Nije dobro piti previše kave

Jutarnja kava je vjerojatno prva stvar koju većina ljudi napravi nakon buđenja, no tijekom dana ide još par komada za njom i već smo u problemu - ispijanje više od prosječne četiri šalice kave dnevno uzrokuje ružne nuspojave na njihovim tijelima.

Nedavna studija Europskog kardiološkog društva otkrila je da je najoptimalnija brojka dvije do tri šalice dnevno. Osim toga, primijećeno je da sve vrste kave - mljevena, instant i kava bez kofeina - imaju pozitivne učinke koji vam mogu produljiti život.

Ako ste jedna od onih osoba koje konzumiraju više od preporučene količine dnevno ili volite piti slatke kave s mlijekom iz lokalnog kafića, možda bi bilo pametno procijeniti ružne nuspojave koje se pojavljuju kad popijete previše kave.

Iako malo kofeina može uzrokovati manji rizik od smrti prema AARP-u, previše ispijenog kofeina može izazvati negativne nuspojave na zdravlje, piše portal Eat This, Not That.

Te nuspojave podrazumijevaju glavobolje, tremu, poteškoće sa spavanjem i kao što smo već spomenuli, ubrzan rad srca.

Ovo su nuspojave koje možete očekivati ​​ako pijete previše kave, prema istraživanju.

Drhtite - jeste li ikada osjetili drhtanje nakon previše šalica kave? To se zapravo može definirati kao predoziranje kofeinom, za koje Healthline navodi da može uzrokovati glavobolje, tremu, poteškoće sa spavanjem i kao što smo već spomenuli, ubrzan rad srca. Ako osjetite bilo koju od ovih ozbiljnih ružnih nuspojava, pijete previše kave, trebali biste potražiti liječničku pomoć.

Ne spavate dobro - redovito konzumiranje kave može uzrokovati probleme s vašim normalnim obrascima spavanja, osobito ako popodne uživate u šalici kave. Jedno je istraživanje ocjenjivalo 197 srednjoškolaca, mješoviti broj korisnika s umjerenim unosom kofeina prijavio je ranojutarnje buđenje i dnevnu pospanost u usporedbi s grupom koja je pila manje količine kofeina. Iako postoji mnogo zdravstvenih dobrobiti redovitog ispijanja kave, svođenje dnevnog unosa kave na minimum - i to ujutro - može vam pomoći u kvalitetnom spavanju noću.

Osjećate anksioznost - tipična šalica kave sadrži 95 miligrama kofeina. Dakle, ako biste popili više od četiri šalice kave, unijeli biste oko 500 miligrama kofeina dnevno. Jedna studija koju je proveo Journal of Psychopharmacology izvještava da veliko konzumiranje kofeina na ovoj razini može uzrokovati visoku razinu stresa, tjeskobe, pa čak i depresije. Studija kaže da se konzumacija više od 1000 miligrama kofeina tjedno čak pokazala kao prediktor visoke anksioznosti.

Osjećate se umorno - prirodno je okrenuti se kavi - ili drugim oblicima kofeina - kada se osjećate umorno. Ali jeste li znali da konzumiranje previše kofeina zapravo može imati negativan učinak? Pogotovo ako sadrži dodane šećere. U studiji koju je objavila Innovations in Clinical Neuroscience, u kojoj su sudionici dobivali određene količine kofeinskih napitaka za energiju, redovito ispijanje kofeinskih napitaka - osobito sa šećerom - uzrokovalo je mentalni umor kod sudionika.

Otkucaji vašeg srca se ubrzavaju - iako je jedna kontrolirana studija pokazala da ispijanje 100 miligrama kofeina između svakih sat do pet sati nije uzrokovalo ubrzanje otkucaja srca, ispijanje značajnih količina može dovesti do promjene ritma otkucaja srca. Ali za to bi bila potrebna značajna količina kofeina.

Ukratko - ipak prebrojte svoje kave tijekom dana ako se ne osjećate baš najbolje, vjerojatno ste ih malo previše popili...