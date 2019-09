New York u znaku zaštite klime

Američki predsjednik Donald Trump je za samo dvije i pol godine poništio na desetine propisa iz područja zaštite životne sredine i povukao potpis Washingtona s Pariškog sporazuma o zaštiti klime, čiji je cilj da globalno zagrijavanje zadrži ispod dva stupnja Celzijeva u odnosu na predindustrijsku eru. Takav Trumpov učinak nije baš najbolja preporuka za Sjedinjene Američke Države da budu domaćin globalnog samita o klimi.

Ipak su šefovi država i vlada stigli na njujorški „Climate Action Summit" Ujedinjenih naroda. Cilj samita je da širom svijeta osnaži kampanju protiv klimatskih promjena. Delegacije 60 nacija će predstaviti mjere svojih država protiv globalnog zatopljavanja. Među govornicima će biti francuski premijer Emmanuel Macron i indijski premijer Narendra Modi.

Trump će doduše izostati sa konferencije u svom rodnom gradu, ali neće je moći ignorirati. U danima uoči konferencije aktivisti su jasno i glasno rekli za što se zalažu.Na govornicu mogu samo predstavnici zemalja koje su se obvezale na konkretne korake za ostvarivanje klimatskih ciljeva iz Pariza. „Ne dolazite na samit samo s lijepim govorima", poručuje glavni tajnik UN-a Antonio Guterres. „Dođite s konkretnim planovima!"

Protesti u korist zaštite klime

Procjenjuje se da se u New Yorku na Globalnom klimatskom štrajku (naslovna fotografija) okupilo oko 250.000 ljudi. To je bio najveći protestni skup u zemlji tog dana. „Demonstracije su stvarno dobre, zato što privlače pažnju političara, a drugima pokazuju da pokret mladih zaštitnika klime može funkcionirati", kaže desetogodišnja Alisa, koja je u New York stigla sa svojim ocem - iz Connecticuta.

Utemeljiteljica pokreta „Petkom za budućnost", šesnaestogodišnja Greta Thunberg, mnogo je oštrija: „Lijepe riječi moćnika su iste, prazna obećanja su ista, laži su iste, isto je i nečinjenje. Nigdje nisam srela čovjeka koji je na vlasti, a da je spreman da stvari nazove njihovim imenom. Svejedno gdje se nalaziš. Čak i ovaj teret prebacuju na nas, tinejdžere i djecu", rekla je ona na završnom skupu na Manhattenu. „Što nam pomaže da učimo, ako moćnici odbijaju saslušati stručnjake, i uvažiti činjenice?".

Ta retorička strelica upućena Donaldu Trumpu naišla je na odobravanje demonstranata. Mnogi od njih su nosili plakate na kojima se duhovito kritizira Trumpovu politiku. Jedan mladić je nosio plakat na kojem je pisalo: „Na mrtvoj planeti ne možeš igrati golf".

„Potrebne su nam odvažne akcije"

Trump se neće pojaviti na samitu, ali stručnjaci procjenjuju da je prošlo vrijeme ignoriranja klimatskih promjena. „Mladi, inspirativni zaštitnici klime su ovdje otvorili vrata", kaže Charlie Jiang, aktivist Geenpeacea i dodaje: „Mi smo usred krize. Potrebne su nam odvažne akcije".

Klimatske promjene znače glad

tu za mlade na kojem se na području gdje se nalazi sjedište Ujedinjenih naroda proteklog vikenda okupilo 1.000 mladih ljudi iz 140 zemalja. Oni su raspravljali o strategiji zaštite prirodne okoline, ali i o tome kako da političare natjerju da ozbiljno shvate globalno zagrijavanje i nešto poduzmu protiv njega.

„Klimatske promjene su zastrašujuće, posebno ako ih vidiš svojim očima", kaže dvadesetogodišnja Nanoua Ewekia. Ona je s Tuvalua, pacifističke otočne države, koju zbog porasta razine mora voda može progutati. „Moramo biti glasni, da bi nas čuli ljudi poput Trumpa. Kako bi se oni osjećali da su na našem mjestu?"

Ljudi iz država kao što je Tuvalu pratit će samit Ujedinjenih naroda s posebnom pažnjom. Ako mjere o kojima se državnici dogovore ne budu dovoljno dalekosežne, oni bi mogli zauvijek izgubiti svoj zavičaj.