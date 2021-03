Neumorna Močvara u doba pandemije

Prije točno godinu dana, 12.3.2020., u Močvari se trebao održati koncert grupa Marinada, ŠećeЯ i Ivana Judaša kad nas je sve neugodno iznenadila vijest o početku lockdowna pa smo koncert, u klasičnom obliku s publikom, morali otkazati.

No, koncert smo ipak održali u online formatu. Močvara je nakon tog probijanja leda i sjajnih reakcija na taj potez ubacila u petu online brzinu i s tom praksom smo nastavili da bi uskoro imali online program svaki dan.

Tako smo u ta prva tri mjeseca organizirali online program s čak 67 koncerata, 2 kazališne predstave, 3 tribine, 3 filmska programa i 5 slušaona tijekom kojih su DJ-evi vrtili glazbu od doma.

U nastalim okolnostima, činilo nam se bitno pružiti mogućnost izvođačima, publici i nama samima u Močvari da nastavimo u bilo kojim uvjetima održavati program. Taj trud prepoznat je i od strane Muzeja suvremene umjetnosti koji su Močvari dodijelili prvu nagradu na natječaju za najbolje zagrebačke online projekte.

Krajem svibnja 2020., Stožer se konačno dovoljno skockao da odredi preventivne epidemiološke mjere po kojima je naš klub mogao raditi događaje i svirke uživo, no samo za limitiran broj posjetitelja. Naravno da su to uvjeti u kojima je nemoguće komercijalno opstati i nimalo nas ne čudi kako su mnogi naši dragi kolege, voditelji srodnih alternativnih klubova, bili primorani zaključati svoja vrata, a mnogi se, na žalost, nisu ni do danas otvorili ili oporavili od ovog šoka. Na žalost, kažemo, zato što takve klubove (kao ni oni nas, vjerujemo) nikada nismo doživljavali kao konkurenciju, već kao kolege i partnere u kreiranju što kvalitetnijeg kulturnog i noćnog života Zagreba.

Zahvaljujući našoj predanosti i tvrdoglavosti koja graniči s ludošću, ali i godinama iskustva rada u gerilskim uvjetima, odlučili smo nastaviti i sa "živim" programom za smanjeni kapacitet publike. Financijski, ta odluka nije bila isplativa, no, ljudski i psihološki, značila je pobjedu.

28.11.2020. nove mjere su donijele ponovni lockdown i nije bilo dozvoljeno obavljati ugostiteljsku djelatnost sve do 1.3.2021. Kako kulturna događanja tada ipak nisu bila obustavljena, već samo smanjena na 7 osoba po kvadratu, Močvara je nastavila neumorno i dalje raditi koncerte, predstave, tribine, ovaj put sa zatvorenim šankom, a neke od programa smo i streamali kako bi ih približili čim većem broju ljudi.

Od ponovnog otvaranja kluba 26.5.2020. pa do danas, u Močvari su održani koncerti 106 izvođača, 7 filmskih večeri, 7 književnih večeri, 8 kazališnih izvedbi, 2 izložbe i 11 slušaona. Prostor kluba je intenzivno živio i danju - bio je korišten za umjetničke rezidencije, produkcije predstava, različita događanja poput kvizova, sajma ploča i stripova, kao i za mnogobrojne radionice. Također, 18. izdanje Human Rights Film Festivala, u partnerstvu s Multimedijalnim institutom i klubom Mama, održano je u prosincu 2020. u online formatu.

Bizarno ali istinito, uz sav ovaj bogati i (našalimo se ironično) rasprodani program, nerijetko bi nam se desilo da sretnemo neke naše redovite predpandemijske posjetitelje koji bi nam sa sjetom rekli kako jedva čekaju da se Močvara ponovo otvori.

Na našu konstataciju kako mi, zapravo, nismo ni na trenutak prestali s radom, najčešće bi reagirali s nevjericom i čuđenjem. Izgleda da je ova protekla godina izrazito defetistički djelovala na mnoge ljude te ih odviknula od živih svirki, druženja i socijalizacije pa nastavak svog rada i u drugoj pandemijskoj godini doživljavamo kao svojevrsnu mentalnu higijenu - nastavak borbe za dostojanstveni (sub)kulturni život unutar kojeg u potpunosti poštujemo sve nametnute epidemiološke mjere ali, isto tako, odbijamo biti pretvoreni u online stvorenja zarobljena u virtualnom okruženju.

Istina, na ovim komornim koncertima, slušaonama i programima nema više onog intimnog gužvanja u prvim redovima, zalijevanja pivom i znojem ili pogo šutke (vjerojatno mnogima ne nedostaju baš navedeni primjeri socijalizacije, hehehe), no sasvim sigurno ne nedostaje ni emocija, dobre glazbe i opuštenog, neobaveznog čavrljanja uz piće nakon programa. U želji da ovo "novo normalno" ne ostane i nešto stalno, pozivamo vas da pogledate najave budućih događanja na našim Internet stranicama, budete brzi u rezervaciji limitiranog broja karata te svratite uživo do kluba i družite se - s ljudima, s prijateljima, s nama!