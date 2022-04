Nespresso za Dan planeta Zemlje

Dan planeta Zemlje idealno je vrijeme za stvaranje navika kojima ćemo pokazati ljubav prema planetu na kojem živimo. Budući da mnogi od nas već savjesno brinu o okolišu, zašto se na ovaj dan ne bismo prisjetili svih onih sitnica kojima mu pokazujemo koliko ga cijenimo i istovremeno brinemo o sebi?

Kod većine self sare rituali uključuju opuštanje uz dobro društvo i šalicu premium kave čiju kvalitetu osjećamo u svakom gutljaju. No, jeste li znali da odvajajući vrijeme za sebe možemo brinuti i o prirodi? Toga su svjesni mnogi Nespresso ljubitelji koji su od 2021. godine u Hrvatskoj reciklirali više od sedam tona Nespresso kapsula za kavu. Točnije - 7.246 kilograma.

Uz poruku Doing is everything, Nespresso je prošle godine pozvao ljubitelje vrhunske kave da im se pridruže u akciji recikliranja kapsula nakon uživanja u omiljenom napitku i tako pridonesu ostvarenju cilja koji je postavljen za kraj 2022. godine, a to je da svaka Nespresso kapsula bude ugljično neutralna.

Ako još niste, akciji se možete pridružiti i vi. Prilikom sljedeće kupnje, u Nespresso boutiqueu u zagrebačkoj Ilici ili Arena Centru, zatražite posebnu vrećicu koja je predviđena za odlaganje iskorištenih kapsula Nespresso kave. Kada ju popunite, kapsule ubacite u automat koji se nalazi u posebnom Life recycling kutku u Nespresso boutiqueu u Ilici. Ovisno o tome koliko ste kapsula ubacili, na ekranu će se prikazati informacije o doprinosu koji ste time dali očuvanju okoliša i što će reciklirane kapsule postati.

Na taj smo način od 2021. godine sedam tona kapsula pretvorili u 7.875 kilograma komposta za regeneraciju tla, 8.652.000 sati svjetlosne energije, energiju dostatnu za 14.448.000 kilometara na električnom biciklu ili 15.750.000 punjenja mobilnog uređaja.

Budući da su kapsule u kojima je Nespresso kava pohranjena izrađene od aluminija koji se može reciklirati beskonačno mnogo puta, tko zna - možda nova Nespresso World Explorations linija bude izrađena baš od aluminija koji ste ranije reciklirali. Na taj ćete način istovremeno moći opušteno piti novi Miami espresso i biti ponosni na sebe.

Ako već niste, donesite iskorištene Nespresso kapsule u boutique u Ilici 19 ili Arena Centru i pridružite se 91 posto ljubitelja ove premium kave koji su već dio velike Nespresso akcije recikliranja. Brigom o sebi zaštitite i planet Zemlju!