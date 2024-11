Ne samo propast, već prijevara

Nakon teških pregovora, na UN-ovoj klimatskoj konferenciji je ipak postignut dogovor oko međunarodnog financiranja borbe protiv klimatskih promjena, odnosno prilagođavanja posljedicama klimatskih promjena. Godišnji doprinos koji bi do 2035. trebale platiti ponajprije industrijske zemlje povećan je na najmanje 300 milijardi američkih dolara. Neke zemlje u razvoju su tijekom konferencije u Bakuu zahtijevale godišnje doprinose u iznosu (i) do 1,3 bilijuna dolara, odnosno minimalno povećanje svote koju plaćaju industrijske zemlje na 500 milijardi do 2030. Zaključke sastanka su između ostaloga kritizirali predstavnici Kube, Bolivije i nekih drugih zemalja.

Izaslanice iz skupine afričkih zemalja su bili razočarani dogovorom na konferenciji. To je po njihovom mišljenju „premalo i prekasno" za afrički kontinent. „Ekstremno smo razočarani manjkom napretka oko tema koje su važne za Afriku", izjavio je glavni pregovarač Ali Mohamed. Predstavnica Nigerije je u kontekstu svote od 300 milijardi dolara rekla da je to „vic", odnosno „uvreda". Indijska predstavnica Chandni Raina smatra da je dogovorena svota premala. „To nije samo propast, već i prijevara", tako su rezultate samite komentirali predstavnici nekih drugih zemalja.

Kritike na račun organizacije skupa

Već i tijekom konferencije bilo je žestokih kritika na račun azerbejdžanskih organizatora. Neke zemlje su se žalile na kaotično vođenje konferencije, a predstavnici zemalja koje su posebno pogođene klimatskim promjenama, poput manjih otočnih država, u nekoliko su navrata iz protesta napuštali pregovore. Mnogi sudionici tvrde da se ignoriralo njihove intervencije, odnosno zahtjeve da dobiju riječ. Zaključci skupa u Bakuu „ne daju adekvatan odgovor na klimatsku krizu", tvrde pregovarači manjih otočnih država.

Razočarani su bili i predstavnici nevladinih organizacija. Jan Kowalzig iz Oxfama je rekao kako dogovorena (financijska) podrška nije dovoljna u kontekstu sve većih potreba pogotovo siromašnijih zemalja u borbi protiv klimatske krize. Kako bi

Njemačka klimatska aktivistkinja Luisa Neubauer iz Fridays for Future zaključke sastanka je nazvala sramotnima I dodala: "S obzirom na COP i izbor Donalda Trump bilo bi sada lako da se odustane od međunarodne borbe protiv klimatskih promjena. Ali isto tako bi se, s obzirom na situaciju u svijetu, moglo reći: sad ćemo se pogotovo toga prihvatiti!"

Osim kritika na račun financiranja borbe protiv klimatskih promjena, bilo je nezadovoljstva i zbog činjenice da se nije usvojilo nove zaključke po pitanju napuštanja fosilnih goriva, odnosno smanjivanja emisije stakleničkih plinova i reduciranja emisije CO2.

Simon Stiell, UN-ov izvršni tajnik za klimatska pitanja, priznao je da zaključci konferencije COP29 nisu razlog za slavlje: „Nijedna zemlja nije dobila sve što je htjela." Istovremeno, kako je naglasio, sada počinje „nova era" nakon kraja skupa u Bakuu. Dogovor oko financiranje je pozdravio američki predsjednik Joseph Biden, taj kompromis on naziva „značajnim korakom". Konferencija u Bakuu je završila u nedjelju (24.11.) rano ujutro, oko dan i pol kasnije nego što je to bilo izvorno planirano.

Nijemci razočarani

Njemačke ekološke organizacije su razočarane rezultatima konferencije COP29. Greenpeace Deutschland je priopćio kako zaključci iz Baku po njihovom mišljenju znače da su glavni uzročnici klimatske krize ostavili na cjedilu milijune ljudi u svijetu. Postoji veliki jaz između dogovorene pomoći za najranjivije zemlje i njihovih potreba, kazao je direktor njemačke sekcije Martin Kaiser. Skandalozno je da je naftni i plinski lobi, zu pomoć nekolicine zemalja koje eksploatiraju naftu, uspio blokirati nužno ubrzanje procesa napuštanja fosilnih izvora poput ugljena, nafte i plina, dodao je Kaiser.

Germanwatch s pomiješanim osjećajima gleda na zaključke COP29: „Ova Svjetska klimatska konferencija nije isporučila ono što je zapravo bilo potrebno", tvrde iz Germanwatcha. Direktor te organizacije Christoph Bals ipak dodaje da su postignuti kompromisi ono što je očigledno maksimalno moguće u postojećoj političkoj konstelaciji u svijetu. Nažalost mnoga ministarstva financija u svijetu nisu još shvatila da ulaganja u klimu nisu milostinja, a svaki euro investiran u zaštitu klime i adaptaciju na klimatske promjene je dobro ulaganje, dodao je on.

Baerbock: Ovo je samo početak...

Njemačka ministrica vanjskih poslova Annalena Baerbock stala je u obranu rezultata konferencije COP29: „Znamo da naše odluke same po sebi neće biti dovoljne da zadovoljimo sve potrebe", izjavila je Baerbock u Bakuu. Istovremeno je naglasila da je dogovoreni financijski okvir po pitanju zaštite klime i prilagođavanja klimatskim promjenama „samo početna točka". Propast konferencije se u svakom slučaju htjelo spriječiti, kako se ne bi na cjedilu ostavilo posebno ranjive zemlje, dodala je ona.

Baerbock je ponovno zatražila postizanje dogovora oko osjetnije redukcije emisije stakleničkih plinova. Za relativno mršave rezultate iz Bakua ona je u tom kontekstu okrivila „otpor nekolicine zemalja". Ipak je njemačka šefica diplomacije na koncu ovako rezimirala COP29: „Oni koji su ovamo došli kako bi spriječili napredak i oslabili naš multilateralni sustav UN-a, propali su u toj namjeri, i to baš jadno. A oni koji vjeruju u bolji svijet, pobijedili su."