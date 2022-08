“Ne ostavljaj tragove" u kinima od 25. kolovoza

Ne ostavljaj tragove (Leave No Traces) u režiji Jana P. Matuszyńskog temelji se na stvarnim događajima, a bavi se jednom od najmračnijih epizoda iz komunističke Poljske 80-ih: politički motiviranim ubojstvom mladog pjesnika Grzegorza Przemyka i montiranim procesom koji je uslijedio. Film će se od 25. kolovoza moći pogledati u Kino mreži.

Ne ostavljaj tragove potresna je drama o naprasnom završetku jednog mladog života, ali i minuciozno režiran politički triler koji gledatelje vodi u najskrivenije zakutke jedne monstruozne birokratske mašinerije. Film je imao svjetsku premijeru u službenoj kokurenciji Venecijanskog festivala 2022., a bio je predstavnik poljske kinematografije u utrci za Oscare 2022.

Poljska, 1983. godine. Zemlju potresa slučaj ubojstva mladog pjesnika Grzegorza Przemyka, kojeg je nasmrt pretukla milicija. Film prati priču njegovog prijatelja Jureka, jedinog svjedoka brutalnog premlaćivanja, koji je preko noći postao državni neprijatelj broj 1. Pokrenut je tada cijeli državni aparat - tajne službe, mediji i sudstvo nastojali su slomiti Jureka i pojedince bliske slučaju, uključujući Jurekove roditelje i Grzegorzovu majku, poljsku pjesnikinju i aktivisticu blisku demokratskoj opoziciji, Barbaru Sadowsku.

"Udaraj ga po trbuhu, ne po leđima, tako da ne ostaviš tragove", kaže u filmu jedan od policijskih službenika dok palicama mlate maturanta. Unatoč pozornosti međunarodnih medija i mirnim prosvjedima tisuća građana koji su se okupili na njegovom sprovodu Zločin nikada nije dobio zadovoljavajući sudski epilog. Gotovo 40 godina kasnije, koristeći arhivske materijale i memoare svjedoka Cezarya Łazarewicza, redatelj detaljno rekonstruira slučaj pretačući ga u univerzalnu priču o opresivnim režimima i njihovim zločinima.

Jan P. Matuszyński rođen je 1984. godine u Poljskoj. Diplomirao je filmsku i TV režiju na Sveučilištu Silesia u Katovicama. Autor je nagrađivanog dokumentarca Deep Love te igranog filma The Last Family, nagrađenog u Locarnu za najboljeg glumca. Autor je TV serije The King of Warsaw, u produkciji CANAL+. Ne ostavljaj tragove njegov je drugi dugometražni igrani film.

Distributer je Zagreb Film Festival. Film će se moći pogledati u Kinu Metropolis MSU, Ljetnoj pozornici Tuškanac, Kuturnom centru Bjelovar, POU Varaždin, Kinu Gandusio Rovinj i drugdje. Detaljan popis kina dostupan je na www.zff.hr.