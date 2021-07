Nasukani kit Saboru šalje apel s viške Stinive

Konačni prijedlog Zakona o gospodarenju otpadom danas je na drugom čitanju u Saboru. Zakon prenosi i dijelove Direktive EU o jednokratnoj plastici. Udruge okupljene u Platformu za borbu protiv zagađenja plastikom podsjećaju da je Hrvatska već probila rokove za donošenje ovog Zakona: neke odredbe Direktive EU o jednokratnoj plastici, primjerice zabrana stavljanja na tržište desetak proizvoda, moraju se primjenjivati već od 3. srpnja ove godine, a ovaj zakon koji to omogućava još nije usvojen. "Ključno je da ovaj krovni zakon bude što određeniji i ambiciozniji u dijelovima koji se odnose na jednokratnu plastiku. Kada se već kasni neka to bude s razlogom, neka Vlada i Sabor pokažu veću ambiciju i ciljeve od onih koji su trenutno uvršteni", istaknula je Petra Andrić iz Greenpeacea.

Između ostalog, zakon uvodi i zabranu laganih plastičnih vrećica za nošenje. "Drago nam je što je Vlada ustrajala na zabrani laganih plastičnih vrećica koju Sabor sada treba usvojiti, ali još jednom ističemo zahtjev da se zabrana proširi i na vrlo lagane plastične vrećice, koji je u Greenpeaceovoj peticiji podržalo više od 65.000 ljudi", dodaje Andrić.

Udruge pozivaju Sabor da odredi konkretan cilj smanjenja potrošnje za one jednokratne plastične proizvode koji će ostati na tržištu, primjerice čaše i šalice te posude za hranu, i to cilj od 50% do 2025. odnosno 80% do 2030., kao i da propiše mjere za razvoj sustava višekratne uporabe koji će učinkovito zamijeniti jednokratne proizvode i otvoriti brojna zelena radna mjesta.

Nužno je da ovaj zakon postavi temelje koji će osigurati orijentaciju i prijelaz na višekratnu upotrebu i sustave za ponovno punjenje, a ne puku zamjenu plastike drugim materijalima za jednokratnu upotrebu, poput papira, bioplastike i sl.

"Direktiva o jednokratnoj plastici jasno ističe da je potrebno spriječiti zamjenu jednokratnih plastičnih proizvoda drugim jednokratnim proizvodima. Uz zabranu jednokratnih plastičnih proizvoda, važno je osigurati mjere koja doprinose stvaranju istinskog kružnog gospodarstva", pojasnila je Ana Mileusnić iz Zelene akcije.

U ime Platforme za borbu protiv zagađenja plastikom:

Greenpeace u Hrvatskoj

Zelena akcija / FoE Croatia

Udruga Tatavaka - Inicijativa Za Zlarin bez plastike

Udruga Eko-Zadar

Terra Hub Hrvatska

Udruga Zelena Istra

Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce

Institut Plavi svijet