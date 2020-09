Najotrovnija stvar u hladnjaku

Kemikalija je poznata kao BPA. Tvrtke su ovu kemikaliju počeli koristiti još 1960-ih u proizvodnji plastičnih materijala. Jedna od njih je i popularna Tupperware koja proizvodi boce za vodu i druge plastične stvari.

Također se može koristiti za "presvlačenje unutrašnjosti metalnih proizvoda, poput limenki s hranom, vrhova boca i vodova za opskrbu vodom", navodi klinika Mayo.

Kada hrana dođe u kontakt s plastikom, metalom ili nekim drugim materijalom, postoji vjerojatnost da pokupi malo kemikalije BPA. Iako Američka uprava za hranu i lijekove (FDA) pregledava hranu prije nego što se stavi u prodaju, kažu da je mala količina sigurna za konzumaciju.

Ipak, 2012. i 2013. FDA je izmijenila propise koji se odnose na polikarbonatne smole na bazi BPA u određenim proizvodima od plastike.

To je uključivalo bočice za bebe, šalice za piće, adaptirano mlijeko i ostale spremnike za dječju hranu. No, to nisu učinili zbog sigurnosti.

Izmjene su donesene jer je "ta uporaba trajno i potpuno napuštena", navodi FDA. Ako su nerođene bebe, novorođenčad i djeca izložena kemikaliji BPA, to može utjecati na prostatu i mozak, navodi klinika Mayo. Međutim, istraživanje kaže da bi mogla postojati veza između konzumacije kemikalije BPA i porasta krvnog tlaka u odraslih.

Liječnici s Harvarda sugeriraju da biste trebali biti oprezni oko konzumacije ove kemikalije te da je poželjno konzumirati više svježe hrane umjesto konzervirane. Također, kupujte boce za vodu i posude za hranu koje ne sadrže BPA.

Izbjegavajte stavljati plastiku u mikrovalnu pećnicu ili perilicu posuđa, "jer ih vrućina može s vremenom razgraditi i omogućiti BPA da prodre u hranu", kažu iz klinika Mayo.

Osim toga, postoje i drugi materijali koji ne sadrže otrovne supstance, poput stakla, nehrđajućeg čelika i porculana, piše Eat this.