Na kojem lotu imamo najveće izglede osvojiti jackpot?

Već više od pola stoljeća u Hrvatskoj se strastveno igra loto, s milijunskim dobicima koji se smiješe sretnim dobitnicima. Radi se o igri na sreću koja ne donosi sa sobom veliki rizik, jer jedna kombinacija može se kupiti po cijeni od jednog do dva eura, a igrači ih najčešće ne igraju više od četiri ili šest.

Za razliku od online casina i sportskih kladionica, uz loto se ne možete zabavljati kroz cijeli vikend, no igračima se sviđa što uplata listića traje tek nekoliko minuta, nakon čega im preostaje pogledati rezultate i vidjeti jesu li nešto dobili.

A svi koji sudjeluju u loto igrama zapravo se nadaju osvajanju glavnog zgoditka. Radi se o kombinaciji šest ili sedam brojeva, onih koji su izašli iz bubnja tijekom službenog izvlačenja. Izgledi da ćete u tome uspjeti nisu veliki, no jedan takav listić može vam značajno promijeniti svakodnevicu.

To je razlog zašto neki uporno igraju loto iako nikad nisu dobili. No, nije svejedno u kojoj lutrijskoj igri sudjelujete, jer nisu u svakoj isti izgledi za dolazak do glavne nagrade. Zato donosimo mali pregled šansi za osvajanje jackpota u najpoznatijim hrvatskim loto igrama, a i zaključak gdje su najbolji izgledi za pogađanje savršene kombinacije brojeva.

Loto 7 u prednosti pred drugima

U Hrvatskoj dominiraju tri lutrijske igre: Loto 7, Loto 6 i Eurojackpot. Najveću popularnost ima Eurojackpot, jer glavna nagrada je u 2023. godini već triput isplaćena u vrijednosti od čak 120 milijuna eura.

Svaki mjesec netko pogodi svih sedam brojeva i osvoji Eurojackpot, zbog čega se čini kako su izgledi za pogađanje izvučene kombinacije jako dobri. Međutim, istina je da u igri sudjeluje više od deset milijuna igrača diljem Europe svakog mjeseca, što je tajna čestih milijunskih dobitaka na ovom lotu.

Mnogi ne znaju da su vam šanse zapravo tek 1 naprema 139.838.160 da vaša kombinacija bude dobitna, što čini Eurojackpot najtežim domaćim lotom za lov na glavnu nagradu.

S druge strane, Loto 6/45 rezultati kažu da jackpot pada puno rjeđe nego na Eurojackpotu. No, razlog je tome isključivo manji broj uključenih igrača, zbog čega nagrada koja se kreće oko 200 tisuća eura bude osvojena tek jednom ili dvaput godišnje.

Što se šansi za osvajanje tiče, oni su i dalje u milijunima, ali puno bolji nego kad igrate Eurojackpot. Matematički izračun kaže da su vaš izgledi 1 naprema 8.145.060, a to zvuči ipak malo bolje od onih ogromnih 140 milijuna.

Zanimljivo, iako nudi jackpot nagrade pet ili više puta veće od Lota 6, najčešće u milijunima eura, u Lotu 7 svejedno imate najbolje izglede pogoditi izvučene brojeve. Šanse su vam 1 naprema 6.724.520, što je još bolje nego u originalnoj verziji 7/39, sada kada je smanjen ukupan broj brojeva na 35.

Drugim riječima, što je manje brojeva uključeno u izvlačenje, to su veći izgledi da ih pogodite. Zato je toliki izazov pogoditi 5 brojeva od 1 do 50 na Eurojackpotu, uz još dva dodatna od 1 do 12. A postoje diljem Europe još izazovnije verzije lota, s pogađanjem 6 od 90 brojeva.

Najbolji primjer za to je talijanski SuperEnalotto. Tu su vam šanse naizgled bezizglednih 1 na 622.614.630, ali baš ovaj loto isplatio je u Europi rekordni jackpot od 371,1 milijuna eura.

Zato neki igrači jednostavno zanemare izglede za osvajanje jackpota, jer su mali čak i u najpovoljnijim loto igrama. Pa onda love nagrade iznad 10 milijuna eura, svjesni da u lotu na kraju ipak odlučuje prije svega sreća, a ako je imate ogromnu količinu tada nije potpuno nemoguće čak ni pogoditi najteže kombinacije brojeva.