Muške japanke u urbanom izdanju – savjeti za stiliziranje

Koja je vrsta obuće od tih dviju primjerena za koje situacije i kako ih modno uskladiti, čitajte u nastavku.

Japanke ili natikače?

Muške natikače i japanke u principu imaju istu svrhu - riječ je o obući koja se nosi kada je toplo vrijeme i na kupanje: na more, bazen, rijeku, jezero, ili gdje se god volite osvježavati. No, zapravo se značajno razlikuju: mnogi ljudi nose natikače i kao kućne papuče, prvenstveno zbog toga što se na njih mogu obuti čarape (a što je postao pravi modni hit proteklih godina!), za razliku od japanki kod kojih to nije moguće.

Osim toga, japanke imaju notu ležernosti i mladenačkog duha, dok natikače djeluju mrvicu ozbiljnije. I naravno, mnogi ljudi izbjegavaju nošenje japanki zbog stvarnog ili imaginarnog straha da bi ih mogle žuljati zbog toga što se nose među prstima. No, ako se odlučite za model proizveden od kvalitetnih materijala, tada možete biti sigurni ne samo da vas neće žuljati, već da ćete bez ikakvih poteškoća u njima provoditi mnogo vremena!

Kada nositi jedne, a kada druge?

Kako je već navedeno, natikače sa sobom nose dozu ozbiljnosti, tako da su u nekim situacijama ipak primjerenije od japanki (naravno, pod uvjetom da je primjerena obuća s otvorenim prstima). No, za slobodno vrijeme i odlazak na odmor, izbor među japankama i natikačama je u potpunosti na vama! Ako više volite udobnost natikači tada odaberite njih, a ako vam je ležernost japanki ipak više draža, onda su upravo japanke idealan izbor za vas - ni u kojem slučaju ne možete pogriješiti!

Uz što kombinirati japanke?

Ako spadate u ljubitelje ležernog i opuštenog stila, tada su japanke zasigurno vaš prvi (i jedini) ljetni odabir. Za urbane kombinacije, nosite ih s kratkim hlačama i običnom ili polo majicom kratkih rukava te ljetnim pokrivalom za glavu. Dok neki radije biraju šilterice, drugi više vole slamnate šešire koji s lakoćom unose dozu urbanosti u svaku ljetnu modnu kombinaciju. Japanke se odlično kombiniraju i s trapericama i ljetnim košuljama - ako idete na ležernu večeru, bolju kombinaciju ne možete složiti.

Naravno, japanke su i neizbježan izbor za godišnji odmor, bez obzira na to gdje ga planirate provesti, u velikom gradu ili pak na obali. Za duge šetnje odaberite modele od prave ili umjetne kože koji će vam osigurati udobnost cijelo vrijeme nošenja i koji se prekrasno uklapaju u sve ljetne modne kombinacije.

Za plažu ili bazen bolje će odgovarati modeli od umjetnog materijala jer ćete ih moći bez bojazni smočiti, znajući da se neće uništiti. Uz to što mogu biti mokre, ove japanke istovremeno odlično i izgledaju, posebice ako se odlučite za modele u jarkim bojama i one s jasno istaknutim logotipom proizvođača, što naročito vole zaljubljenici u modu.

