Mujo zidar u problemu

Zidaju Mujo i Haso kuću, pa Haso primijeti da Mujo uzme ciglu, pogleda je i baci. I tako cijelo prijepodne.

- Što to radiš, Mujo? Zašto bacaš cigle? - pita Haso.

- Pa vidiš da su sve krive!

- Ma nisu krive, nego ti krivo gledaš!

Mujo sjedne, obriše znoj i kaže:

- Eto vidiš, i ti si primijetio da nešto nije u redu!