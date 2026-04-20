Mujo i Haso na kampiranju...
Uvijek je moguće da se dogode neke baš nezgodne stvari u prirodi, jel' tako? ;)
Ehhh ;) (Arhiva)
Otišli Mujo i Haso na kampiranje. Usred noći budi Mujo Hasu:
- Bolan, Haso, pogledaj u nebo i reci mi što vidiš?
Haso se protegne, protrlja oči i kaže:
- Vidim milijune zvijezda.
- I što ti to govori? - pita Mujo.
Haso razmišlja pa kaže:
- Pa, s astronomske točke gledišta, to mi govori da postoje milijuni galaksija. S teološke, da je Bog svemoguć, a mi smo sitni. S meteorološke, mislim da će sutra biti lijep dan... A što tebi govori, Mujo?
Mujo ga lupi po glavi:
- Govori mi da nam je netko ukrao šator, budalo jedna!
20.04.2026. 06:54:00
