Mujo i Haso na kampiranju...

Otišli Mujo i Haso na kampiranje. Usred noći budi Mujo Hasu:

- Bolan, Haso, pogledaj u nebo i reci mi što vidiš?

Haso se protegne, protrlja oči i kaže:

- Vidim milijune zvijezda.

- I što ti to govori? - pita Mujo.

Haso razmišlja pa kaže:

- Pa, s astronomske točke gledišta, to mi govori da postoje milijuni galaksija. S teološke, da je Bog svemoguć, a mi smo sitni. S meteorološke, mislim da će sutra biti lijep dan... A što tebi govori, Mujo?

Mujo ga lupi po glavi:

- Govori mi da nam je netko ukrao šator, budalo jedna!