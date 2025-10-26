Mujo na Fatinoj godišnjici mature

Odlučio Mujo otići s Fatom na proslavu njene godišnjice mature nakon što ga je ona nagovarala danima. Dođu oni u hotel na proslavu, i Mujo primjeti tipa na šanku koji prazni čašu za čašom i mune Fatu pod rebra:

- Fato, bona, znaš li ovoga?

Fata se okrene i brzo vrati glavu natrag:

- Znam ga ... bili smo dugo zajedno, propio se kad smo prekinuli i od tada ne prestaje ...

Mujo se nasmije:

- Ko bi rekao da će tako dugo slaviti!