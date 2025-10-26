« Vic dana
HE HE

Mujo na Fatinoj godišnjici mature

Što se dogodi kad Mujo dođe s Fatom na proslavu godišnjice mature

Koliko dugo bivši Fatin slavi prekid
Koliko dugo bivši Fatin slavi prekid (Arhiva)

Odlučio Mujo otići s Fatom na proslavu njene godišnjice mature nakon što ga je ona nagovarala danima. Dođu oni u hotel na proslavu, i Mujo primjeti tipa na šanku koji prazni čašu za čašom i mune Fatu pod rebra:

- Fato, bona, znaš li ovoga?

Fata se okrene i brzo vrati glavu natrag:

- Znam ga ... bili smo dugo zajedno, propio se kad smo prekinuli i od tada ne prestaje ...

Mujo se nasmije:

- Ko bi rekao da će tako dugo slaviti!

26.10.2025. 06:50:00
    
