Mujo kao umišljeni bolesnik?
Pa, ako pitate Fatu, ona ima poprilično toga za reći na ovu temu... tek toliko da znate ;)
Mislim, stvarno... ;) (Arhiva)
Fata dođe kod doktora na pregled, i on joj prvo uzima povijest bolesti pa je nakon podosta pitanja pita sljedeće:
- Doobro, rec' ti meni Fato, ima l' u tvojoj obitelji kakvih umišljenih bolesti?
Fata ispali kao iz topa:
- Jašta da ima, doktore, eno kod Muje!
Doktor se zbuni:
- Kak'ih to umišljenih bolesti ima Mujo?
Fata slegne ramenima:
- Pa, bolan, umišlja si stalno da je glavni u kući...misl'm, đe mu je glava do to misli?!
