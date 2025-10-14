« Vic dana
Mujo kao umišljeni bolesnik?

Pa, ako pitate Fatu, ona ima poprilično toga za reći na ovu temu... tek toliko da znate ;)

Mislim, stvarno... ;)
Fata dođe kod doktora na pregled, i on joj prvo uzima povijest bolesti pa je nakon podosta pitanja pita sljedeće:

- Doobro, rec' ti meni Fato, ima l' u tvojoj obitelji kakvih umišljenih bolesti?

Fata ispali kao iz topa:

- Jašta da ima, doktore, eno kod Muje!

Doktor se zbuni:

- Kak'ih to umišljenih bolesti ima Mujo?

Fata slegne ramenima:

- Pa, bolan, umišlja si stalno da je glavni u kući...misl'm, đe mu je glava do to misli?!

