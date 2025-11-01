« Vic dana
objavljeno prije 4 sata i 46 minuta
VIC DANA

Mujo čeka Fatu

Što se dogodi kad se Mujo dogovori s Fatom za izlazak, pa ostane nervozno sjediti u kafani s Hasom

Čeka Mujo, čeka...
Čeka Mujo, čeka... (Arhiva)
Mujo sjedi u kafani, niže rakijice i stalno pogledava na sat, pa ga Haso upita:

- Mujo, bolan, š'a s' nervozan tol'ko?

Mujo uzdahne:

- Bolan, jedva nagovorio Fatu da izađe sa mnom... ona rekla da ć' se javit' kad osuši kosu...

Haso se zbuni:

- I?

Mujo slegne ramenima:

- Izgleda da suši las po las...

01.11.2025. 06:58:00
    
