Mujo čeka Fatu
Što se dogodi kad se Mujo dogovori s Fatom za izlazak, pa ostane nervozno sjediti u kafani s Hasom
Čeka Mujo, čeka... (Arhiva)
Mujo sjedi u kafani, niže rakijice i stalno pogledava na sat, pa ga Haso upita:
- Mujo, bolan, š'a s' nervozan tol'ko?
Mujo uzdahne:
- Bolan, jedva nagovorio Fatu da izađe sa mnom... ona rekla da ć' se javit' kad osuši kosu...
Haso se zbuni:
- I?
Mujo slegne ramenima:
- Izgleda da suši las po las...
01.11.2025. 06:58:00
