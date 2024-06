Mudri Brk Festival objavio lineup po danima i otkrio bend iznenađenja

Line up je dovršen s bendom iznenađenja te dva DJ-a za koje bi bilo iznenađenje da nisu dio line upa.

Gracin je četveročlani bend kojem je frontmen splitski kantautor Tomislav Gracin. Iza sebe ima objavljena dva autorska albuma, "Mono" (2014) i "Dva" (2019). Njegov intimni glazbeni izričaj karakterizira neposrednost, melankolični ugođaj i sugestivni, pomalo enigmatični tekstovi. "Pjesme se odmotavaju pred slušateljima u magičnoj jednostavnosti, a prožete su sjetom, bliskošću, toplinom i mediteranskom čežnjom." Nove pjesme predstavit će na jelšanskoj pozornici Mudrog Brka, a kako je istaknuo, novi album je u pripremi.

Osim njega, s iznimnim zadovoljstvom možemo najaviti da će treću godinu zaredom nastupiti DJ-evi otac i sin, DJ Borovich i DJ Svemir.



Relja Borović kao DJ Svemir, najmlađi DJ u Hrvatskoj koji je prvi put glazbu puštao baš na prvom Mudrom Brku, zavrtit će ploče funka, soula, hip hopa i sličnih žanrova i kao uvijek oduševiti publiku.



DJ Borovich nastupit će s vječno sjajnom selekcijom glazbe od Detroit soula, američkog funka, afro beata i disca, groovy Chicago jazza, tajlandskog popa, ruskog surfa, favela funka, cabareta i french disca iz šezdestih do zaboravljene filmske glazbe B produkcije iz druge polovice prošlog stoljeća

Spomenuta imena pridružuju se sjajnom lineupu ovogodišnjeg izdanja na kojem će abecednim redom nastupiti:

ČETVRTAK (25.7.) / Monade u suradnji s Jelsa Art Biennalom

ZIMIZELEN



PETAK (26.7.) / Ljetno kino

GRACIN

IDEM

MY BUDDY MOOSE

PETRIKOR

TROPHY JUMP



SUBOTA (27.7.) / Ljetno kino

DJ SVEMIR

KI KLOP

M.O.R.T.

REPER IZ SOBE

SMRDLJIVI MARTINI

Osim središnjeg glazbenog programa 26. i 27. srpnja u Ljetnom kinu Jelsa, na festivalu Mudri Brk održat će se koncerti, kino projekcija, ekološke radionice za djecu, ekološke akcije, DJ program na plaži te različita gostovanja na nekoliko lokacija u Jelsi.

U prodaji su dvodnevne ulaznice "Bird On The Wire" po cijeni od 20 eura te dnevne karte "Kad će taj petak" i "Nedijon ne smiš ništa činit - subota je ok" po cijeni od 13 eura koje možete pronaći u sustavu Core-event. Na ulazu će dnevne karte biti 18 eura, a dvodnevna karta 25 eura.