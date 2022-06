MSU Ljetni kamp 2022.

Kamp je namijenjen djeci od 6 do 12 godina, a održavat će se od utorka (28. lipnja) do petka (1. srpnja) u terminu od 9 do 16 sati.

U sklopu kampa djecu očekuje raznovrsni program koji uključuje: posjete izložbama postavljenima u MSU uz stručno i interaktivno vodstvo, kreativne likovne radionice koje obuhvaćaju različite suvremeno-umjetničke teme i tehnike, upoznavanje s pojmom i iskustvo virtualnog muzeja putem projekta Micro-Folie koji trenutno gostuje u MSU i drugo. Osim toga, zabavit ćemo se uz razne društvene igre, razgibavati na platou na jutarnjim tjelovježbama, gledati animirane filmove u produkciji Zagreb filma te spuštati toboganom!

Za kraj kampa (1. srpnja) ići ćemo na Vrhovec u Zbirku Richter, koja je bila dom proslavljenog hrvatskog arhitekta Vjenceslava Richtera i Nade Kareš Richter. Razgledat ćemo zbirku te se družiti u dvorištu pripremajući završnu izložbu radova polaznika i piknik za roditelje.

Prijave se primaju do 26.5.2022. na mail: edukacija@msu.hr, a u cijenu kampa su uključene užine i ručak.

Mjesto: Muzej suvremene umjetnosti Zagreb i Zbirka Richter na Vrhovcu

Datum: 28.6. - 1.7.2022.

Vrijeme: od 9 do 16 sati

Cijena: 800 kn

Voditeljica: Ivana Šešlek