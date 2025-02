Mrtvo more je ekološka katastrofa

Isparavanje slane vode iz Mrtvog mora događa se u doba ubrzanih klimatskih promjena i na mjestu gdje ljetne temperature mogu doseći i do 50 stupnjeva Celzijusa - Izraelu, a dodatno je pogoršano desetljećima preusmjeravanja vode iz glavnog izvora koji natapa ovo more, rijeke Jordan i njenih pritoka s izvorima u Libanonu i Siriji.

Mrtvo more jedno je od najslanijih vodenih tijela na svijetu, a već desetljećima isparava što prijeti još jednom ekološkom katastrofom. Ova katastrofa posljedica je ljudskih aktivnosti i klimatskih promjena.

Razina vode u ovoj geografskoj depresiji svake godine smanjuje se za oko metar, a njegova površina se od 1960-ih smanjila za više od 30 posto. Uzroci su upotreba vode iz rijeke Jordan za poljoprivredu, industriju i vodoopskrbu Izraela, Jordana i Palestine. Iz Mrtvog mora vade se minerali poput kalijevog karbonata (potaša), broma, natrij-klorida (sol), magnezij-klorida i čistog magnezija (inače češći u spojevima nego u elementarnoj formi). Vlasnici dvije najveće tvornice na ovom području su iz Izraela i Jordana.

Industrijska eksploatacija minerala iz Mrtvog mora počela je 60-ih godina 20. stoljeća, u isto vrijeme kada počinje opadanje razine mora, tako da znanstvenici pouzdano znaju da je opadanje razine ovog mora povezano s ljudskom djelatnošću.

Ekološka katastrofa

Posljedica je pojava ogromnih vrtača i ponikvi. Kako se voda povlači, ispod površine se otapaju slojevi soli, uzrokujući urušavanje tla i stvaranje ponikvi. U posljednjih nekoliko desetljeća, otvorilo se više od 6000 ovih rupa, ugrožavajući ceste, infrastrukturu i turističke objekte.

Posljedica ovih faktora je nestanak mikroorganizama i biljnog svijeta inače dobro prilagođenog ekstremnim uvjetima. Također propadaju obale, što utječe na turizam, važnu ekonomsku granu u regiji. Lokalni stanovnici onda gube izvore prihoda zbog urušavanja terena i smanjenja turističkih aktivnosti.

Jedno od predloženih rješenja je izgradnja kanala koji bi spajao Crveno i Mrtvo more, no to je kontroverzni projekt koji bi doveo do miješanja različitih tipova vode, a košta puno za izgraditi, pogotovo s obzirom na geopolitičku nestabilnost regije. Ekološki prihvatljivije rješenje bilo bi regulirati eksploataciju minerala i ograničiti crpljenje vode iz rijeke Jordan. No, za takvo nešto je potrebna međunarodna suradnja Izraela, Jordana i Palestine, a to trenutno nije realno očekivanje.