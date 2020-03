Može li se narcis promijeniti?

Izolacija je dovoljno frustrirajuća sama po sebi, a ako imate tu nesreću da ste danonoćno zatvoreni s narcisom u istoj kući, vjerojatno barem tri puta dnevno poželite zadaviti takvu osobu... no, što ako je ova situacija idealna za neke promjene?

Mogu li se narcisi mijenjati ili je to što su takvi zapisano 'u kamenu'? Na ovo pitanje odgovoraju američki psiholozi. Pitanje narcisoidnosti nije crno - bijelo, kao ni sve drugo.

"Nije istina da sve narcisoidne osobe žele biti slavne, dobro izgledati i imati puno novca", objašnjava Craig Malkin, klinički psiholog i autor knjige Redefiniranje narcizma.

"Mnoge narcisoidne osobe znaju biti ekstremno tihe i neupadljive pa ako se vodimo stereotipima možemo previdjeti probleme koji nemaju nikakve veze s pohlepom i taštinom", dodaje. No, ono što je svima njima zajedničko je "snažan osjećaj da su izuzetni, bolji i posebniji od svakog od sedam milijardi ljudi na ovoj planeti, no to iskazuju na različite način", kaže Malkin.

Bitno je znati da narcizam nije poremećaj sam po sebi, nego nešto što živi u svim ljudima i razlikuje se po stupnju. Problem nastaje kada je narcizam preizražen.

Postavlja se glavno pitanje, a to je: mogu li se narcisoidne osobe mijenjati?

Ukratko: da. No, to podrazumijeva puno truda i rada na sebi. "Jedno od uvriježenih mišljenja je da su narcisi potpuno nesposobni osjetiti empatiju i da se ne mogu mijenjati", kaže W.Keith Campbell, profesorica psihologije na Sveučilištu Georgia.

"To nije istina. Mogu se promijeniti, ali proces je vrlo težak i zahtjeva rad na sebi. Oni mogu osjetiti empatiju, ali tek kada duboko u sebi spoznaju sami sebe na emocionalnoj razini. Svatko se može promijeniti, ako to iskreno želi. Narcisoidne osobe moraju na tom putu odustati od potrebe da budu posebne", zaključuje psihologinja.