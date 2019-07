More filmova u srpnju na Ljetnoj pozornici Tuškanac

Fantastic Zagreb Film Festival i Revija europskog filma te izbor filmova sa Zagreb Film Festivala i Festivala mediteranskog filma Split u srpnju stižu na Ljetnu pozornicu Tuškanac. S ljetnog filmskog menija najljepšeg gradskog kina pod vedrim nebom ne propustite pogledati niz atraktivnih naslova, među kojima su i Na putu koji nas vodi na putovanje majke i sina kroz Kirgistan, talijanske Sitne ribe o Camorri, Ona koju zamišljaš s Juliette Binoche u glavnoj ulozi i Teret Ognjena Glavonića temeljen na stravičnoj istinitoj priči.

Do 7. srpnja svakodnevno, u sklopu Fantastic Zagreb Film Festivala, možete uživati u "fantastičnim naslovima": japanskim anime filmovima Okko i duhovi (red. Kitarô Kôsaka, 2018.) i Mirai (red. Mamoru Hosoda, 2018.), švedsko-danskoj SF drami Aniara i američko-kanadskom Planetu nade te kultnim naslovima: Terminator iz 1984., Osmi putnik Ridleyja Scotta iz 1979. i Goli u sedlu iz 1964.

Revija europskog filma na veliko platno Ljetne pozornice Tuškanac donosi novije europske filmske hitove: Baka na ledu, Glazbena ljubav, Hladni rat, Collete, Voleći Pabla, Marija Kraljica Škotske i avanturistički dječji film s potpisom hrvatske produkcije Moj dida je pao s Marsa koje besplatno možete pogledati od 8. do 14. srpnja.

Izabrani filmovi sa Zagreb Film Festivala prikazivat će se od 16. do 25. srpnja, a na repertoaru je osam sjajnih naslova, među kojima je i Na putu, belgijskog redatelja Joachima Lafossea iz 2018., premijerno prikazan na Danima autora u Veneciji 2018. godine. Film prati razvedenu majku koja vodi sina na dugo putovanje kroz Kirgistan, a u društvu dva konja majka i sin suočavaju se s veličanstvenim krajolikom, opasnostima, lokalnim stanovnicima i prije svega, jedno s drugim.

U sklopu programa odabranih ZFF-ovih naslova bit će, također, prikazana otkačena akcijska komedija koju su mediji u Cannesu nazvali jednim od najizraženije feminističkih filmova o neustrašivoj ekoratnici s Islanda - Halla ide u rat - u režiji Benedikta Erlingssona; njemačko-francuski Tranzit Christiana Petzolda, temeljen na istoimenu romanu Anne Seghers koji je napisala u egzilu tijekom Drugog svjetskog rata, koji nas vodi u suvremeni Marseille gdje se susreću izbjeglice iz onoga i ovoga vremena; Teret Ognjena Glavonića iz 2018., premijerno prikazan u programu 15 dana autora u Cannesu, koji prati vozača kamiona tijekom NATO-ova bombardiranja Srbije 1999. godine koji mora prevesti tajanstveni teret od Kosova do Beograda kroz nepoznato, ratom uništeno područje, s Leonom Lučevom u glavnoj ulozi.

Na repertoaru su i britanska svježa i energična (romantična) komedija koja donosi modernu obradu bezvremene priče o Cyranu de Bergeracu - Stari momci (red. Toby MacDonald, 2018.); nizozemski Moje neobično ljeto s Tess (red. Steven Wouterlood, 2019.) o nezaboravnoj ljetnoj avanturi dvoje tinejdžera; brazilsko-urugvajski Voljeni (red. Gustavo Pizzi, 2018.), oda majkama iz radničke klase prikazan na Sundanceu i na festivalu u Rotterdamu te Ne ostavljaj me bosanske redateljice Aide Begić iz 2017. o izbjegličkoj krizi iz dječje perspektive.

Nakon Zagreb Film Festivala, Ljetna pozornica Tuškanac prikazivat će izbor filmova sa Festivala mediteranskog filma Split. Petak, 26. srpnja rezervirajte za napetu francusku triler-dramu Ona koju zamišljaš (red. Safy Nebbou, 2018.), premijerno prikazanu na Berlinaleu, u kojoj sjajna Juliette Binoche daje izniman prikaz usamljene žene koja gubi granice između laži, snova i stvarnosti. Dan nakon, 27. srpnja, pogledajte talijanski film Sitne ribe (red. Claudio Giovannesi, 2019.), portret jedne generacije u stanju stalnog sukoba, bande napuljskih dječaka uključenih u ulični rat od strane Camorre. Film je osvojio Srebrnog medvjeda za najbolji scenarij na Berlinaleu. Slijedi Vlast, španjolsko-francuski triler (red. Rodrigo Sorogoyen, 2018.), o karizmatičnom i popularnom, ali i korumpiranom političaru. Ovog dobitnika čak sedam nagrada Goya, uključujući one za najbolju režiju, scenarij te glavnog i sporednog glumca, gledamo 30. srpnja. Triler Optužena, nastao u argentinsko-meksičkoj produkciji, na rasporedu je 31. srpnja, a prati Dolores, optuženu za okrutni zločin koji privlači veliku pozornost medija i stavlja ju u središte javnosti.

U sklopu redovitog programa Ljetne pozornice Tuškanac, Prvi red do mora filmova, i ove godine do rujna prikazat će se niz recentnih kino-uspješnica, a u kolovozu gledatelje dodatno očekuje i niz projekcija glazbenih filmova u organizaciji Time Out Croatia i Ljetne pozornice Tuškanac.

Osim filmske ponude, Ljetna pozornica Tuškanac nudi i niz dodatnih razloga za uživanje u hladovini šume Tuškanac. Osvježenje uoči i nakon projekcija filmova potražite u Dogs & Movies Caffeu te u jedinstvenom ljetnom vrtu Pop Up Summer Garden, u sklopu kojeg vas očekuje i bogat glazbeni i kulturni program.

Filmovi na Ljetnoj pozornici Tuškanac prikazuju se od 21:00, 21:30 ili 21:50 sati, ovisno o gostujućem festivalu ili filmskom programu. Ulaznice je moguće kupiti na blagajni Ljetne pozornice Tuškanac od 20 sati po cijeni od 30 kuna. Ulaz na projekcije filmova iz programa Revija europskog filma je slobodan do popunjenja kapaciteta - vrata se otvaraju u 21 sat. Projekcije su dog-friendly.