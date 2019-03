MMD lansira novi Philips 252B9 monitor

MMD, vodeći specijalist za monitore i brend licencirani partner Philips monitorsa lansira najnoviji Philips 252B9 LCD monitor B linije s PowerSensor opcijom.

Ovaj 25-inčni (63.4 cm) monitor formata 16:10 s trostranim dizajnom skoro bez okvira spaja značajke visokih performansi kako bi povećao produktivnost, održiv dizajn i smanjio troškove potrošnje energije uz očuvanje okoliša te iznimnu kvalitetu koju profesionalni korisnici očekuju od Philips monitora.

Opremljen inovativnom PowerSensor opcijom, sklopkom za nultu potrošnju energije, IPS tehnologijom, SmartErgoBase postoljem i nizom značajki koje poboljšavaju udobnost korištenja, Philips 252B9 idealno je rješenje za profesionalne korisnike koji žele svoje radne dane učiniti što produktivnijim i ugodnijim, a istovremeno ograničiti svoj negativan utjecaj na okoliš.

Vizualno napredan

Kako bi osigurao optimalnu vizualnu izvedbu za sve vrste profesionalne upotrebe, novi Philips 252B9 donosi trostrani dizajn skoro bez okvira u 16:10 omjeru za povećani vertikalni prostor zaslona i opremljen IPS zaslonom koji omogućuje kutove gledanja od 178 stupnjeva čak i u pivot položaju od 90 stupnjeva. IPS tehnologija uz to pruža svijetle, oštre slike i naprednu zasićenost boja koje će fotografi, grafičari, filmski profesionalci, arhitekti i dizajneri sigurno cijeniti.

Čvrsta održivost

Philips 252B9 je prvak održivosti. Njegov jedinstveni PowerSensor može detektirati ljudsku prisutnost koristeći bezopasne infracrvene signale, kako bi automatski smanjio svjetlinu zaslona kada je korisnik odsutan. Rezultat je smanjenje potrošnje energije do 80%, kao i produljeni vijek trajanja monitora. Osim toga, Philips 252B9 je opremljen sklopkom za nultu potrošnju energije koja u potpunosti isključuje monitor od izmjenične struje, čime se trenutačno završava latentna potrošnja energije kada se monitor ne koristi. U skladu s energetskim standardima kao što su EnergyStar 7.0, EPEAT, WEEE i RoHS, monitor ima 85% reciklirane plastike i 100% recikliranu ambalažu za daljnje smanjenje ugljičnog otiska.

Obogaćenost značajkama

Korisnici Philips 252B9 imaju prednost brojnih inovativnih značajki kako bi poboljšali produktivnost i osigurali optimalnu udobnost. SmartErgoBase omogućuje korisnicima podizanje, spuštanje, naginjanje, okretanje i zakretanje zaslona na preciznu visinu i kut koji najbolje odgovaraju njihovim potrebama, olakšavajući fizičko naprezanje za vrijeme dugog radnog vremena. Integrirani VESA stalak nudi dodatnu fleksibilnost pri montiranju monitora pomoću stotina kompatibilnih rješenja. Philips 252B9 također nudi višestruke tehnologije za poboljšanje udobnosti kao što su Flicker-Free tehnologija, LowBlue način rada za veću dobrobit i EasyRead način rada za užitak čitanja kao kada se čita s papira. Dva ugrađena zvučnika, kao i višestruki priključci za VGA, DVI-D, DisplayPort 1.2, HDMI 1.4 upotpunjuju ovaj snažan i napredan monitor.

Philips 252B9 bit će dostupan krajem ožujka 2019. godine po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od:

Philips 252B9 - 1.919 kuna

Više informacija o Philips monitorima: https://www.philips.co.uk/c-m-pc/monitors

