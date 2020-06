Mini Zmajevo w / One Step Away

Zagrebački ljetni festival craft piva i muzike Zmajevo najavljuje situaciji prilagođeno open air događanje u manjem obujmu nazvano Mini Zmajevo koje će se održati u subotu, 27. lipnja na prostoru ispred pivovare. Uz lokalne pivske goste i promociju novog piva Kolaboracija, atmosferu će podići nastup punk rockera One Step Away.

Iza 17h počinje lagano zagrijavanje uz pivske igre, a na točionicima će se Zmajskoj kao gosti pridružiti kolege Varionica i Nova Runda. Za razliku od prošlih izdanja festivala kada su glavni gosti bili stranci, naglasak je stavljen na #drinklocal i simboličko vraćanje korijenima. Ova tri pionira lokalne craft revolucije, koji su utabali stazu ostalim mikropivovarama u Hrvatskoj, prigodno su zajednički skuhali novo pivo nazvano jednostavno - Kolaboracija. Stilski je to New England IPA s pristojnom količinom alkohola (6,9 ABV) i gorčine (30 IBU), obilato zahmeljena (Sabro, Citra, Azacca, Cryo Citra) i s ljetnim aromama vanilije, kokosa, limete, grejpa i breskve. Za gladne će se pobrinuti ekipa iz BBQ Hot Yarda.

OSA - „Sada je (naj)bolje"

Na pozornicu se oko 22h penje bend OSA (One Step Away), punk rockeri s poteza Zagreb, Koprivnica i Varaždin. Dosadašnju godinu obilježili su im singlovi „Sada je (naj)bolje" i „Kutak ljubavi" kojima najavljuju treći studijski album. Među širom punk publikom prihvaćeni su još od prvijenca iz „V šumi drjeva falidu" (2005.), a nakon dulje pauze povratnički album „Ni grama srama" (2016.) doprinio je jačoj koncertnoj aktivaciji. Punk Rock Holiday, Rocklive, RiRock, Sick as we are, 3FF, Organizirani kaos i Ferragosto JAM samo su neki od festivala na kojima su nastupili proteklih godina. OSA je bend Dostave Zvuka.

ZMAJEVO 2019 craft beer and music festival (aftermovie)

Zmajevo organziraju Zmajska pivovara i Dostava Zvuka. Ulaz je slobodan.

