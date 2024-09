Mikroplastika je ušla u naše tijelo, čak i u mozak...

Međunarodni tim znanstvenika analizirao je njušni režanj mozga 15 preminulih osoba. U osam od njih pronašli su ostatke mikroplastike.

Istraživači su ranije detektirali mikroplastiku u krvnim ugrušcima u mozgu, ali ovo je prva objavljena studija koja ju je uočila u samom moždanom tkivu.

"Iako je mikroplastika detektirana u više ljudskih tkiva, još nije zabilježena prisutnost u moždanom tkivu. To u fokus stavlja pitanja o potencijalnoj neurotoksičnosti plastike i mehanizama kojima ona dopire do mozga", napisali su u objavljenom znanstvenom radu.

Polimer - svugdje, a od sada i u mozgu

Čestice i vlakna bili su najčešći oblici, a polipropilen najčešće detektirani polimer. Jedan je od najšire upotrebljavanih plastika koji se može naći svugdje; od ambalaže do autodijelova i medicinskih uređaja. Njihova veličina varira od 5,5 mikrometara do 26,4 mikrometra - otprilike do četvrtine širine prosječne ljudske vlasi.

Prethodna istraživanja su dokazala da zagađenje zraka, odnosno čestice iz istog pronađu svoj put do njušnog režnja. Ova studija nalaže da bi mikroplastika na sličan način i sličnom rutom mogla naći svoj put do mozga - kroz malene rupe tik iznad njušnog režnja.

"Identificiranje mikroplastike u nosu i sada i u njušnom režnju, kao ranjivih anatomski puteva, podržava tvrdnju da je taj sustav vrlo važan ulaz kojim egzogene čestice dopiru do mozga", napisali su istraživači.

Zdravstveni rizik i dalje nepoznat

Usprkos svim rizicima i utjecaju na zdravlje, ne čini se da uspijevamo smanjiti svoju ovisnost o plastici. Unatoč trudu da se potakne proizvodnja razgradive plastike, ostaje činjenica da se proizvodnja plastike udvostručila unazad 20 godina.

Ono što nije jasno je šteta koju takve čestice imaju na naše zdravlje, ali je nedvojbeno da porast koncentracije sintetičkih materijala u našem mozgu - nije dobra vijest. Oštećenje neurona i povećani rizik od neuronskih poremećaja su vjerojatno, sudeći po nedavnom istraživanju.

Također, postoji dodatnih poveznica s nosom koje moramo uzeti u obzir - povezanost zagađenja zraka i kognitivnih problema već je utvrđena. Dodatna prisutnost sintetičkih tvari u vidu mikroplastike prijeti pogoršati taj rizik.

"Neke neurodegenerativne bolesti poput Parkinsona izgleda imaju veze s nazalnim abnormalnostima koje se pojavljuju kao prvi simptomi tih bolesti", napisali su istraživači.