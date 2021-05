Microsoft objavio obiteljsku verziju Teamsa

Microsoft je u lipnju prošle godine započeo testiranje inačice Teamsa, kao središnjeg mjesta za druženje s prijateljima i obitelji. Sada je napokon sve otvoreno za javnost i besplatno za osobnu upotrebu na web-u, mobilnim i stolnim aplikacijama.

Jezgra za obitelji i prijatelje također su internetsko čavrljanje i sastanci. Ali dodane su zabavne značajke kao što su emoji , GIF-ovi, način dijeljenja fotografija prilikom internetskog sastanka ili popisa za kupovinu namirnica. U video pozivu se može pridružiti do 300 osoba, pa bez obzira na to radi li se o svadbi ili okupljanja prijatelja, bit će mjesta za sve.

Prikaz nadzorne ploče može biti omogućen u bilo kojem razgovoru da biste brzo pristupili svim zajedničkim sadržajima uredno organiziranim u kategorije - kao što su fotografije, zadaci, nadolazeći događaji, veze na web-mjesta, datoteke i još mnogo toga. Timovi vam također omogućuju da uzmete bilo koju poruku i pretvorite je u stavku obveze, pa ako netko zatraži da nešto učinite, ta se poruka može pretvoriti u stavku na vašem popisu zadataka.

U pogledu sigurnosti sve važne podatke, kao što su lozinke za pretplatu ili porezni dokumenti vaše obitelji, spremaju se u digitalni sef.

Ako ste netko tko koristi Teams za posao, Microsoft je jasno stavio do znanja da se Teams za osobnu upotrebu u potpunosti razlikuje od poslovne strane proizvoda ili one za obrazovne ustanove. Sve se drži odvojeno, ali stolna aplikacija prebacivanje između dva načina rada čini trivijalnim. Opet, ovo zvuči nimalo drugačije od postojanja više Slack radnih mjesta. Ali s obzirom na to da mnogo ljudi koristi Slack za osobne komunikacije, logično je da će Microsoft osobnu stranu Teamsa učiniti privlačnijom.