Microsoft donosi stare igre Xbox 360 na mobitele putem xClouda

Microsoft nastavlja napredovati s kompatibilnošću starijih Xbox igara i pametnih telefona, a najnovije vijesti ukazuju da je na XCloud sada dostupno 16 naslijeđenih Xbox 360 igara.

Kao rezultat toga, današnji pametni telefoni trenutno postaju retro konzole pretplatnicima xCloud.

Zanimljiva je stvar da među igrama iz ove serije postoje i naslijeđene igre Bethesda poput Fallout: New Vegas, The Elder Scrolls III: Morrowind i The Elder Scrolls IV: Oblivion, što je Microsoft uspio učiniti nakon integracije tvrtke Bethesde.