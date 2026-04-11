MGS5 EV bere nagrade

Model MGS5 EV osvojio je prestižnu europsku nagradu "Best Affordable Car Technology Package of Europe 2026" u sklopu izbora AUTOBEST CONQUEST 2026. Ovo prestižno priznanje dodijeljeno je u finalu prvog izdanja novog formata poznatih AUTOBEST nagrada gdje su po prvi put u povijesti, uz stručni žiri od 32 europska automobilska stručnjaka, izravno glasali milijuni korisnika. Kako bi natjecanje bilo što transparentnije, javno je glasanje ostalo otvoreno sve do prve polovice samog prijenosa uživo, čime je nagrada dobila dodatnu težinu jer iza rezultata stoji i stručna procjena i stvaran odaziv publike.

Pobjeda među jakim konkurentima uz izniman odaziv publike

U AUTOBEST CONQUEST kategoriji koja vrednuje tehnološku opremljenost i njezinu dostupnost širokom krugu kupaca, MG električni model izdvojio se kao automobil koji na uvjerljiv način spaja tehnologiju, svakodnevnu upotrebljivost i cjenovnu dostupnost.

U konkurenciji od šest jakih finalista, MGS5 EV osvojio je ukupno 14.955 bodova. Iza njega su završili Renault 4 s 14.349 bodova i Citroën C3 Aircross s 9.950 bodova, što dovoljno govori o tijesnoj borbi za vrh. Prema službenim rezultatima, MGS5 EV osvojio je 5.410 bodova žirija i čak 9.545 bodova publike, što pokazuje da je model ostavio snažan dojam i među stručnjacima i među europskim vozačima.

AUTOBEST je u službenom obrazloženju istaknuo da je upravo kategorija pristupačne tehnologije jedna od ključnih u današnjoj automobilskoj industriji te da je MGS5 EV uvjerljivo pobijedio zahvaljujući kombinaciji visoko percipirane tehnološke vrijednosti i dostupnosti širokom krugu kupaca. Riječ je o formuli koja sve snažnije definira budućnost europske mobilnosti, kao i smjer u kojem MG Motor dosljedno gradi svoj razvoj.

Električni SUV za nove generacije

MGS5 EV predstavlja potpuno novu dimenziju u klasi kompaktnih električnih SUV-ova. Izgrađen na inovativnoj MSP (Modular Scalable Platform) platformi, donosi impresivne vozne karakteristike i vrhunsku dinamiku vožnje pokretanu snažnim elektromotorom od 170 kW. Pogonjen baterijom nove generacije kapaciteta 64 kWh, MGS5 nudi doseg do 480 kilometara prema WLTP standardu. Njena 400-voltna arhitektura podržava snagu DC brzog punjenja do 139 kW, što znači da se baterija od 10 do 80 % može napuniti za munjevitih 28 minuta. Iznimno suvremen dizajn eksterijera popraćen je jednako atraktivnim, prostranim i tehnološki naprednim interijerom. Vozačima je na raspolaganju 12,8-inčni HD infotainment zaslon osjetljiv na dodir, bežično punjenje pametnih telefona te integracija s Apple CarPlayTM i Android AutoTM sustavima. Za maksimalnu sigurnost ocijenjenu s pet Euro NCAP zvjezdica brinu se sustavi aktivne sigurnosti iz paketa MG Pilot, 360° kamera te visokoučinkoviti napredni kočioni sustav razvijen u suradnji s Continentalom i Bridgestoneom koji automobil pri brzini od 100 km/h zaustavlja za samo 35,5 metara.

U vremenima snažne transformacije automobilske industrije, ovakva međunarodna priznanja dodatna su potvrda razvojnog smjera brenda fokusiranog na stvaranje atraktivnih, tehnološki naprednih vozila koja odgovaraju stvarnim potrebama suvremenih kupaca.

Tržišni uspjeh modela MGS5 najbolji je pokazatelj da je taj smjer prepoznat i na europskoj razini, kao i dokaz da budućnost električne mobilnosti ne mora biti rezervirana samo za premium segment.

