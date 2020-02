Melodična post punk fiesta uz Esc Life, DDR & Home Conflict

U srijedu 04.03. spremamo vam savršenu indie punk rock fiestu uz odlične Esc Life, koje prate mladi Home Conflict i jedan od novijih bendova na sceni DDR.

ESC LIFE Tri godine nakon prvijenca Access All Areas i godinu i pol nakon split 7" vinila s Remedy, zagrebački "staromodni" indie rock kvartet prošle je godine izdao album Born to Be Mild. Nove ideje benda koji i dalje ima fiksaciju na glasne gitare, solaže, brze ritmove i pop pjesme učinile su ovaj album zabavnijim i šarenijim. I dalje pod izravnim utjecajem power pop i punk rock velikana poput Descendents, Nova Mob, The Hold Steady ili Superchunk, ESC Life se više nego ikad igraju sa klišejima popularne glazbe 20. i 21. stoljeća, ali nikad ironično. Duhovite, brze i pamtljive indie rock pjesme o životu poslije tridesete, ljubavi i obavezama i ovog je puta prema željama članova benda snimio i miksao neizbježni Mark Mrakovčić, a glasove posuđuju Sara i Eva iz Žen, Ivana Smolović Ika iz On Tour i Mark Mrakovčić. Za grafičko rješenje omota zaslužan je najzaposleniji punk ilustrator s ovih prostora Lovro Škiljić.

Vinilno izdanje albuma Born to Be Mild izašlo je prije nekoliko mjeseci i zajednički je projekt etiketa PDV Records iz Hrvatske, Ill In The Head iz Kanade, Bartolini Records iz Španjolske i Last Exit Music iz Njemačke.

DDR Punk rock / post-punk trio iz Zagreba. Brzo, melodično te ponešto mračno i pesimistično. Ljudi vole spominjati Leatherface, Hüsker Dü, Wiperse - i jesu i nisu u pravu. Neko izdanje bi se trebalo uskoro pojaviti.

HOME CONFLICT Mladi zagrebački punk rock bend nastao sredinom 2016. godine.

Usredotočeni na pisanje autorskih pjesama bend do kraja 2018. izbacuje dva spota za pjesme „I Have a Feeling" i „Life you Choose" te u ožujku 2019. izdaje album prvijenac pod naslovom „Life you Choose".

Ulaznice za koncertu u Vintageu iznose 40 kn u pretprodaji, odnosno 55 kn na dan koncerta. Službena prodajna mjesta su Dirty Old Shop (Tratinska 18), Grif & VIB (Savska 160) te online putem Entrio sustava.