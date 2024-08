Meg Ryan dobiva nagradu u Sarajevu

Holivudska zvijezda poznata po svojoj svestranosti i prirodnom šarmu u svakoj ulozi koju igra, Ryan će također predstaviti posebnu projekciju svoje hit romantične komedije iz 1998. godine „Imaš poruku" u Ljetnom kinu Coca-Cola. Poznata glumica pozdravit će publiku na istom mjestu gdje je ovaj film prikazan prije 25 godina, na 5. Sarajevo Film Festivalu, 1999. godine.

Ryan će također održati masterclass koji će moderirati nagrađivani bosanskohercegovački redatelj Danis Tanović, dobitnik Oscara® za film „Ničija zemlja". Masterclass će biti posebna prilika za uvid u ključne aspekte karijere Meg Ryan i njen novi film „What Happens Later", koji će također biti prikazan na Festivalu. Romantična komedija koju je Ryan režirala, napisala scenarij i u kojoj glumi zajedno s Davidom Duchovnyjem, „What Happens Later" Bleecker Street Medije, njezino je drugo redateljsko djelo, nakon nezavisnog filma „Ithaca" iz 2015. godine.

„Meg Ryan osvojila je naša srca na prvi pogled! Ne samo da nas je sve očarala svojim nezaboravnim izvedbama, već je dokazala i svoju vještinu iza kamere kao redateljica i scenaristica. Čast nam je dodijeliti joj Srce Sarajeva", rekao je Jovan Marjanović, direktor Sarajevo Film Festivala.

Meg Ryan je stekla široko priznanje za svoju komičnu privlačnost u svojoj prvoj ulozi nominiranoj za Zlatni globus, kao Sally Albright u filmu „Kad je Harry sreo Sally", u režiji Roba Reinera i po scenariju Nore Ephron. Nastavila je glumiti u hit romantičnoj komediji Nore Ephron „Romansa u Seattleu", u kojoj je glumila s Tomom Hanksom, što joj je donijelo drugu nominaciju za Zlatni globus. Njena posljednja suradnja s Ephron i Hanksom bila je romantična komedija „Imaš poruku", koja je Ryan ponovno donijela međunarodno priznanje i treću nominaciju za Zlatni globus.

Također je dobila priznanja za svoje jedinstvene dramske portrete, uključujući ulogu uz Denzela Washingtona kao prva žena vojnik nominirana za Medalju časti u filmu „Hrabrost ratnika", u režiji Eda Zwicka, te njezinu dirljivu izvedbu žene s problemom alkoholizma u filmu Luisa Mandokija „Kad muškarac voli ženu", u kojem glumi s Andyjem Garciom. Za svoju izvedbu s Kieferom Sutherlandom u filmu Sundance Instituta „Obećana zemlja", osvojila je nominaciju za Independent Spirit Award.

Počasno Srce Sarajeva ustanovljeno je 2005. godine s ciljem odavanja priznanja pojedincima za izuzetan doprinos afirmaciji i razvoju filmske industrije te podršci i razvoju Sarajevo Film Festivala.

30. Sarajevo Film Festival održat će se od 16. do 23. kolovoza 2024. godine.