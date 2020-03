Medvjedi skratili zimski san

U Rusiji, Finskoj i Sjedinjenim Državama tijekom veljače i početkom ožujka zamijećen je veći broj medvjeda koji su se zbog neuobičajeno blage zima ranije probudili iz zimskoga sna.

U ovo su doba godine obično u hibernaciji - stanju poput dubokog sna, koje im pomaže da uštede energiju i prežive zimu bez puno hrane, prenosi BBC.

Stručnjaci kažu da je za nama najtoplija zima izmjerena u Europi, a temperature su i u Sjedinjenim Državama bile više nego što je to uobičajeno u prosincu i siječnju, što povezuju s klimatskim promjenama. Sve navedeno utjecalo je na to da se medvjedi ove godine 'pokrenu' malo ranije nego što je to uobičajeno.

Stručnjak za divlje životinje Alan Wright kaže da njihov raniji izlazak iz hibernacije nije dobar ni za te životinje ni za ljude. Oni će krenuti u potragu za hranom, no u okolini je neće puno naći, jer još nema dovoljno biljaka i manjih životinja kojima se obično hrane.

Znanstvenici podsjećaju da je medvjedima prilično brzo nakon izlaska iz hibernacije potrebna hrana jer ubrzo počinje sezona parenja.

Wright kaže da će na svijet ove godine doći puno mladunaca čiji roditelji neće biti dovoljno jaki da ih nahrane "pravom vrstom hrane".

"Moglo bi se dogoditi da zbog toga pate. Naime, to znači da puno mladunaca možda neće uspjeti preživjeti do proljeća", pojasnio je.

Zbog novih okolnosti susreti medvjeda i ljudi mogli bi postati češći, a to bi mogla biti loša vijest za ljude. Wright objašnjava da "medvjedi obično ne žele kontakt s čovjekom, već se žele usredotočiti na vlastite probleme".

No ako ne bude dovoljno hrane, morat će je potražiti u udaljenijim područjima, a to znači da će biti primorani približiti se ljudima. "Krenut će u područja na kojima žive ljudi, što znači da se ondje nalazi i hrana te će je se pokušati domoći."

"Sigurno ste čuli vijesti o medvjedima koji nastoje provaliti u automobile. Ako su gladni neće se libiti tragati i dalje", kaže Wright te dodaje da se takve situacije događaju samo kada su medvjedi "uistinu na rubu očaja", odnosno kada su iznimno gladni i žele nahraniti svoju mladunčad.

U jednome dijelu Rusije prošle je godine proglašeno izvanredno stanje jer su polarni medvjedi dolazili u naselja i napadali ljude u potrazi za hranom. Wright smatra da bi medvjedi trebali biti u zoološkim vrtovima, i naravno u divljini, prilično daleko od ljudi.

Medvjedi iz moskovskoga zoološkog vrta ove su godine iz stanja hibernacije izašli vrlo rano, no dužnosnici su to očekivali pa su bili spremni na to da im pomognu. Iz Zoo-a kažu da se ženke medvjeda koje imaju mladunčad obično pojavljuju tek nakon travnja.