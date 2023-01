Matei Negovetić poziva na Veganuary

Veganuary se bliži kraju, no za mnoge je to tek novi početak. Nikada nije kasno za pozitivne promjene kojima direktno utječemo na vlastito zdravlje, spašavanje životinja i planeta. „Izaberimo suosjećanje, poštovanje, ljubav i sreću svaki dan, budimo glas onih koji se ne mogu izboriti za sebe, pomažimo u stvaranju boljeg svijeta. Uživajmo u obilju raznovrsnih veganskih proizvoda, zanimljivih recepata i ukusnih jela" - poručuju Prijatelji životinja te ističu da su Veganuary i Vege izazov za svaki dan, a ne samo siječanj.

S njima se slaže i Matei Negovetić, zaljubljenik u kuhanje te sudionik kulinarskog showa Masterchef: „Postati vegan znači uskladiti se sa svojim odlukama da želimo dobro i sebi i bićima koja nas okružuju. Ono što treba imati na umu je da je to promjena prehrane i promjena načina života - a to je proces. Proces u kojem gradimo novog sebe, u kojem stvaramo novu ideju o sebi i svijetu. U tom procesu ima i uspona i padova, no ono što je najbitnije imati na umu je - zašto smo to odlučili; i uvijek se vratiti na taj početni razlog. Taj razlog nas onda neće zaustaviti, neće nas odvući od naše odluke, nego će samo doći kao pojačanje svim našim idejama."

Potražnja za veganskim proizvodima nikada nije bila veća, a oni raznovrsniji. No veganska jela mogu se jednostavno i brzo pripremiti od svježih namirnica. Vegansko jelo vrlo je lako prilagoditi na način da se životinjski sastojak zamijeni biljnim. „Ono što iz vlastitog iskustva mogu reći je to da je veganska prehrana zanimljiva, zabavna, ukusna, raznovrsna i da otvara svakom od nas mogućnosti za kreativnost, za bogatstvo struktura, okusa i novih ideja. Isto tako, veganska prehrana je sasvim dovoljna i dostatna za sve što poželimo, za svaki cilj koji želimo ostvariti - ponajviše u fizičkom smislu. Na kraju, biti svjestan onoga što jedemo je nešto najkvalitetnije što svom tijelu možemo pružiti, kako bi nam ono uzvratilo istom mjerom - u pogledu mogućnosti, sposobnosti i lakoće" - poručuje Matei koji je osmislio i vodi Akademiju plant-based kuhanja te blog i stranicu naziva Plant-based full of taste.

Postoji mnoštvo korisnih savjeta za kuhare za one koji se pitaju čime npr. zamijeniti jaja u pripremi jela, kako napraviti biljnu majonezu, koje su zamjene za žele i sl. Matei donosi odličan savjet za pripremu mahunarki. "Raznovrsnost je glavni preduvjet za održivost prehrane. Nitko ne želi biti gladan ili se osjećati 'nezdravo'. Ta raznovrsnost leži u sezonalnosti povrća i voća kojeg konzumiramo; zatim u mahunarkama koje unosimo; izvorima proteina koji nam se nalaze na tanjuru; te na kraju u svemu onome što nas veseli, što nam je ukusno i zanimljivo. Kod namakanja i kuhanja mahunarki preporučam korištenje sode bikarbone. Povodom Veganuaryja pripremio sam i jedan provjereni recept za pita bread sa pečenim slanutkom, hummusom od cikle i ukiseljenim povrćem."

Prijatelji životinja poručuju da svi koji su postali vegani jedino žale što to nisu postali ranije, ali i da nikada nije kasno za pozitivne promjene. Za sve one koji su mislili da nikada ne bi mogli postati vegani ili znaju nekoga tko to govori, preporučaju da pogledaju kratki video koji je PETA pripremila.

Više informacija o veganstvu može se pronaći na www.prijatelji-zivotinja.hr.