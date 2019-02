Mata CROata izlaže u galeriji Kraluš u Svetom Ivanu Zelini

Mata CROata - Mate Turić, akademski kipar iz Vrbovca, najistaknutiji skulptor mlađe generacije realizirao niz zapaženih samostalnih izložbi u domovini i svijetu, ovih se dana predstavlja s nizom novih djela u popularnoj galeriji Kraluš u Svetom Ivanu Zelini.

Uskoro izlažete u uglednoj Galeriji Kraluš, u Svetom Ivanu Zelini.

- Da, 15. 02. 2019. u 18:00 sati je svečano otvorenje moje samostalne izložbe u Galeriji Kraluš u Zelini. Izložba će biti otvorena do 13. 03. 2019. Biti će izloženo 15-ak skulptura kamenog jedrenjaka,presjek mog rada, od mog početka stvaranja do sada...

Jedra su i dalje u središtu Vaše pozornosti.

-Jedra su i dalje u mojem stvaralaštvu, taj motiv je i dalje prisutan... Ali sad je došao i novi motiv, krajem prošle godine sam počeo stvarati jahte u kamenu... Više nisu samo jedra moj prepoznatljivi znak, sad su to jedra i jahte. Bitno je napomenuti, da su i jahte rukopisno prepoznatljive.

Izložba je uz jedra posvećena i galijotima, robovima veslačima na galijama.

- Kritički tekst za izložbu je napisao akademski slikar Danko Merin i on je lijepo složio priču... I obogatio je jedra jednom novom poveznicom...

Sve je izvedeno u raznim vrstama kamena.

- Radovi su izvedeni u raznim vrstama kamena... Nije to kao na početku, dok sam uglavnom radio u dvije vrste kamena, sad ih je par vrsta... Otišao sam korak dalje... I zbog toga sam osobito sretan, da se sad snalazim u raznim vrstama. I to radim s takvom posebnošću, da to prije nisam mogao ni zamisliti.

Čini mi se da je sve više nefigurativnog u Vašem opusu.

- U mojem radu je uvijek prisutno i figurativno i ne figurativno. Radim u fazama od par dana do par tjedana... I onda iz mene izlaze razne ideje... Treba se doći pogledati u atelijeru.. Imam puno različitih vrsta skulptura... Jesu to jedrenjaci, ali su raznoliko obrađeni...

Realizirate i sasvim male skulpture ali autor ste i spomenika

- Uglavnom radim manje i srednje velike skulpture, ali ponekad se desi da iskoče i skulpture od oko 2 metra. Autor sam nekoliko spomenika kamenih jedrenjaka koji se nalaze u javnim prostorima. Ali svakako da u zadnje vrijeme radim manje skulpture, uglavnom do 50 cm. I to je sasvim dovoljno, ako netko želi naručiti i tu manju uvećati u veću skulpturu, uvijek ju mogu napraviti.

Kako pristupate motivu

- Motiv je najčešće jedan, a to su jedrenjaci, a u novije su to i jahte. Ali priča je ta koja se nadovezuje na jedrenjake... Priča se uvijek nadopunjuje...

Vrlo aktivno izlažete.

- Da aktivno, par puta svake godine. I ova mi je već popunjena s par samostalnih izložbi. 2. 04. je velika izložba u Sloveniji, u Rogaškoj Slatini, gdje ću izlagati sa slovenskim umjetnikom Stanislavom Lukićem. O tome ću uskoro više znati i moći reći.

Što je novo u atelijeru?

- Nove su jahte, i već nastaje flota kamenih jahti...

Jahte su moj veliki povratak na kulturnu scenu... Mnogi su me često puta rekli kad ću nešto novo uz jedra, i stigle su jahte... Motiv koji svaki dan aktivno stvaram... Ima tu i par sidara... I naravno novih jedrenjaka... Naravno da su jahte vezane tematski za jedrenjake i sretan sam zbog toga, što sam uspio započeti stvarati nešto sasvim novo, a da nisam skrenuo s teme, koja me je proslavila i uvela na kulturnu umjetničku scenu.

Planovi...?

-Planovi, planovi su uglavnom vezani za moje stvaralaštvo... A to je puno rada... A što će iz toga proizaći, to ćemo vidjeti... Ni sam ne znam kako će radovi izgledati, osim što znam da će to biti novi jedrenjaci, jahte... Uskoro izlazi i moja nova web stranica. Kod mene se stalno nešto dešava... Svaki tjedan bude nešto novo i zanimljivo. Najbitnije je da sam dobio još veću i snažniju volju za stvaranjem, pun sam nade, vjere... Umjetnik sam koji svoj put gradim kroz rad i ni sam ne znam što će biti unaprijed... To ovisi o ljudima oko mene...

Ljudi su ti koji me prepoznaju... I koji mi grade put...

Naravno da bez svog rada ne bi nigdje mogao... Ali ni bez ljudi koji mi se često javljaju, dolaze mi, pomažu mi, cijene me, vjeruju u mene...

Zbog puno rada i stvaralaštva, ne mogu se svima uvijek zahvaliti i javljati se, i zato im se ovim putem iskreno obraćam i pozdravljam sve ljude koji su uz mene i koji mi pomažu..