Masterclass Fredrika Gerttena u Dokukinu KIC

Nakon premijerne projekcije najnovijeg istraživačkog dokumentarca Fredrika Gerttena IZBAČENI ovoga četvrtka - u petak, 30. travnja, redatelj će također u Dokukinu KIC s početkom u 18 sati održati predavanje pod nazivom Film i politička odgovornost.

Fredrik Gertten švedski je dokumentaristički redatelj i producent, poznat diljem svijeta po svojim filmovima Bananas*, Big Boys Gone Bananas*, Bicikli protiv automobila (Bikes vs. Cars) i Izbačeni (Push), moćnim kreativnim dokumentarcima sa snažnim društvenim i političkim porukama koje nadilaze same filmove.

U svom radu Gertten se nikad nije zaustavio samo na prikazivanju filmova na festivalima ili TV-u, već je uvijek radio velike kampanje o temama do kojih mu je stalo, uvijek pokušavajući napraviti konkretnu promjenu. U brojnim je slučajevima uspio, katkad ne u potpunosti. Sve u svemu, snažni filmovi i političke kampanje koje zadiru u korporativne interese nikad nisu prošli bez problema.

Gertten će govoriti o problemima s kojima se suočava u svom radu i o tome što znači mariti za temu filma koliki te koliki je mogući domet filmova u političkom smislu. Pokazat će izvatke iz svojih najznačajnijih radova, neke dodatne materijale i o svemu raspraviti s publikom.

Zbog ograničenog broja posjetitelja u Dokukinu potrebno je rezervirati svoje mjesto slanjem maila na info@dokukino.net. Ulaz je besplatan.

*** Osim u Dokukinu KIC, masterclass će se paralelno moći pratiti i putem online streaminga. Sve što je potrebno kako biste pratili masterclass je uključiti se u točno vrijeme na YouTube kanal Restart Films: https://bit.ly/3fQFuhP.

Napominjemo također kako će masterclass biti interaktivan i gledatelji će moći postavljati pitanja redatelju na chatu ispod YouTube streaminga.