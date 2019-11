Marljivi muškarci brže ćelave?

Izgleda da se ne trebate previše trstiti na poslu, barem ako želite ostati s bujnom kosom na glavi. Naime, pokazalo se da previše posla može pogubno djelovati na mušku kosu. U istraživanju je sudjelovao 13,391 muškarac u dobi od 20 do 59 godina.

Ispitanici su bili podijeljeni u tri grupe, po broju sati koliko rade tjedno. Prva su bili muškarci koji odrade do 40 sati, druga 40 do 52, a treća više od 52 sata. Na početku studije nitko od ispitanika nijeimao problema s ćelavošću, no nakon četiri godine, sitaija se promijenila.

Otkriveno je da su oni koji su puno radili razvili alopeciju, a pokazalo se i da je ona napredovala s porastom broja radnih sati, piše portal Bright Side.

Objašnjenje za ovu pojavu može biti stres povezan s poslom. Prethodne studije pokazale su da dugo radno vrijeme uzrokuje stres koji može potaknuti folikule dlake da odu u fazu mirovanja u kojoj one prestaju rasti. U ovom stanju kosa pada, ali nova ne raste i dolazi do ćelavosti.

Prema drugom mišljenju, stres može dovesti do toga da naš imunološki sustav napada folikule dlake. Ovo stanje može zauvijek zaustaviti rast kose.

Iako je ova studija provedena samo na muškarcima, vjerujemo da se odnosi i na žene jer ćelavost i njih pogađa.

Stoga, želite li još dugo imati bujnu kosu, usporite malo, više se odmarajte i uživajte u životu. Nije sve u novcima, nešto je i u kosi.