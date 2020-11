Maria João Pires danas u Lisinskom

Sve je bilo spremno. Ožbukali smo, oličili, pomeli i ispeglali...

Dvorana Lisinski je sedam mjeseci poslije razornoga potresa bila spremna za svečano otvorenje, a onda se iznenada razboljela "neokrunjena kraljica" koja je Dvorani trebala vratiti izgubljenu glazbu.

Martha Argerich je zbog bolesti otkazala koncert 3. studenoga 2020.

Velikoj umjetnici želimo brz i uspješan oporavak. Sigurni smo da ćemo se još susretati u vremenima što su pred nama, ali mi SADA I SVEMU UPRKOS, OD GLAZBE NE ŽELIMO ODUSTATI.

AVE MARIA !

Za bolji svijet koji priželjkujemo, istoga datuma - 3. studenoga, s novim žezlom za glasovirom, vrata dvorane Lisinski otvara MARIA JOÃO PIRES!

Karizmatična pijanistica svjetskoga glasa Maria João Pires prvi je put gostovala u Lisinskom prije sedam godina u pratnji Komornoga orkestra Grada Basela, pod ravnanjem dirigenta Trevora Pinnocka, kada je izazvala oduševljenje svojim virtuoznim izvedbama Wagnerove Siegfried idile, Chopinova Drugog koncert za glasovir i orkestar u f-molu, op. 21 te Mozartove 41. simfonije u C-duru KV 551, Jupiter.

Maria João Pires rođena je u Lisabonu, a prvi je pijanistički nastup imala sa samo četiri godine, dok je već sa sedam svirala Mozartove koncerte za glasovir. S devet godina primila je najugledniju portugalsku nagradu za mlade glazbenike. Nakon završetka studija na lisabonskom konzervatoriju, gdje su je podučavali Campos Coelho i Francine Benoît, nastavila se usavršavati u Münchenu uz mentorstvo Rosi Schmid te Hanoveru uz Karla Engela.

Međunarodnu slavu stekla je pobjedom na Beethovenovom natjecanju u Bruxellesu te nastupima s velikim svjetskim orkestrima u Europi, Americi, Kanadi, Japanu i Izraelu.

Svijet je zapanjila svojim nastupom u Amsterdamu kada je, pripremivši jedan Mozartov koncert za glasovir i orkestar, orkestar počeo svirati drugi koji je, brzo se pribravši, besprijekorno odsvirala napamet bez ikakve prethodne pripreme!

Petnaest godina snimala je diskografska izdanja za izdavačku kuću Erato Records, specijaliziranu za promociju klasične glazbe francuskih skladatelja, a dvadeset je godina surađivala s uglednom kućom Deutsche Grammophon, koja je prošli mjesec objavila njezinu cjelokupnu diskografiju. Časopis Gramophone proglasio je njezine snimke Chopinovih Nokturna najboljima koje postoje, uz novinarov komentar: „Ne dvojim pri proglašavanju Marije João Pires - pijanistice bez trunke narcizma - jednom od najuvjerljivijih vrhunskih glazbenica našega vremena."

Od 2012. do 2016. godine u Glazbenoj kapeli kraljice Elisabeth u Švedskoj radila je s mladim talentiranim pijanistima iz cijeloga svijeta. Poznata je i po svojem humanitarnom i altruističnom radu: pokrenula je projekt Partitura Choirs u sklopu kojeg potiče rad zborova za djecu slabijeg imovinskog stanja te Partitura Workshops u koji je uključila i druge ugledne glazbenike pozvavši ih da rade s talentiranom djecom. Prije 20 godina osnovala je jedinstveni centar za umjetnost Belgai Center for Study of Arts gdje svojim predanim radom, kroz radionice za profesionalne glazbenike i glazbene entuzijaste, zagovara altruističnu dinamiku među umjetnicima različitih naraštaja predlažući alternativu u svijetu prečesto usmjerenom na kompetitivnost. Slične projekte pokrenula je i u Brazilu.

Prošle je godine primila počasni doktorat Sveučilišta Pompeu Fabra u Barceloni.

Ulaznice kupljene za koncert Marthe Argerich i Theodosije Ntokou vrijede za koncert Marije João Pires. Koncert će biti i internetski prenošen uživo, a ugledna umjetnica izvest će dvije Beethovene sonate i Debussyjevu Suite bergamasque.

Ulaznice za online prijenos dostupne su preko sustava Entrio.