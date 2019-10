Loše navike zbog kojih nismo sretni

Sreća je neuhvatljiva, reći će mnogi, ne znajući da zapravo sami stoje na putu vlastitoj sreći lošim navikama koje su razvili kroz godine.

Krajnje je vrijeme da rasvijetlimo to pitanje jer ako znate što radite krivo, lakše je učiniti prvi korak u zaustavljanju loših navika i stvaranju prostora za sreću.

Brinete o tuđem mišljenju - odvojite neko vrijeme i razmislite o tome koliko često pokušavate ostaviti "pravi" dojam na druge ljude. I koliko vam često baš to donosi sreću. Ako vidite da to radite previše često, krajnje je vrijeme da ponovno razmislite o svojim vrijednostima i počnete sami birati. Jer, prema riječima stručnjaka, vjerojatnije je da će se ovisni ljudi osjećati anksiozno i ​​depresivno, a neće biti u stanju braniti svoje osobne granice.

Fokusirate se na uspjeh drugih ljudi - u doba društvenih mreža teško je ne upasti u zamku i ne uspoređivati se s drugim ljudima. Naša odjeća nije tako elegantna kao na Instagramu, ne putujemo toliko kao oni, a naše veze nisu savršene. Čežnja za tim stvarima može nas lako učiniti nesretnima, ali ne smijete zaboraviti nešto važno.

Maštate o budućnosti, a živite u prošlosti - to ne znači da ne trebate razmišljati o svojoj prošlosti ili budućnosti, ali bolje je izbjegavati da tamo "zaglavimo". Boravak u prošlosti obično pokazuje da postoje neriješeni problemi koji vas drže na mjestu. Ako se u potpunosti usredotočiti na budućnost znači da imate probleme s anksioznošću. Istraživanje objavljeno u časopisu Science pokazuje da su ljudi koji su fokusirani na sadašnjost sretniji i osjećaju se povezano s drugima.

Osjećaj krivnje - prvo, osjećaj krivnje može imati negativne zdravstvene učinke - od blage depresije do kardiovaskularnih bolesti. I nekako je teško biti sretan ako ste u depresiji ili imate probleme sa srcem. Drugo, morate shvatiti da mora postojati dublji problem ako reagirate na ovaj način. To može biti bilo što - od niskog samopoštovanja do drugih pitanja zbog kojih se osjećate neugodno. Treće, samo škodite sebi.

Osjećate se kao žrtva - činjenica da su drugi ljudi ili situacije razlog za vaše probleme brz je put do nesreće. Lako je kriviti sve oko sebe. Kasnite na posao? Nisam ja, bila je prometna gužva. S ove pozicije nikada nećete moći kontrolirati te "nepravedne stvari". Ali kada kažete da ste vi odgovorni za to što kasnite, to vam daje puno više izbora.