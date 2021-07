L'Oreal započinje novo poglavlje

L'Oréal je najavio proizvodnju prve kozmetičke ambalaže izrađene od plastike koja je u potpunosti reciklirana pomoću enzimatske tehnologije tvrtke Carbios. Radi se o tehnologiji korištenja prirodnih enzima iz komposta koji razgrađuju membranu lista mrtvih biljaka, a koju tvrtka Carbios već 10 godina razvija i optimizira kako bi mogli rastaviti bilo koju vrstu PET plastike. Jedan od glavnih ciljeva tvrtke L'Oréal je započeti proizvodnju ambalaže temeljene na ovoj revolucionarnoj inovaciji do 2025. L'Oréalov brend Biotherm će prvi koristiti ovakvo pakiranje za svoje proizvode.

Ova tehnologija tvrtke Carbios, pionira biotehnoloških rješenja za recikliranje PET plastike, nedvojbeno otvara put za proizvodnju novih proizvoda, izrađenih od materijala koji su 100 posto reciklirani enzimskim postupkom. Prednost ovog postupka leži u tome što je prikladan za sve vrste PET plastike, od prozirne, obojene i neprozirne do višeslojne.

„S tvrtkom Carbios surađujemo od 2017. godine na razvoju ovakve ambalaže dobivene tehnologijom enzimske reciklaže, odnosno alternativom mehaničkom recikliranju. Stoga nam je veliko zadovoljstvo objaviti da je proizvodnja ovih bočica u pilot fazi i veseli nas što smo u mogućnosti stvoriti ambalažu budućnosti s našim partnerima. Ovo je obećavajuća inovacija, koja pokazuje našu predanost da na tržište donesemo ekološki prihvatljiviju ambalažu, koja je dio inicijative za cirkularnost, započete prije više od 15 godina", rekao je Jacques Playe, L'Oréalov direktor za pakiranje i razvoj.

Giulio Bergamaschi, predsjednik brenda Biotherm istaknuo je: „Biotherm je pionir u području ekološki odgovorne kozmetike i u središte svoje poslovne strategije stavlja održivu ambalažu te smanjenje otpada. Oduševljeni smo što smo prvi kozmetički brend koji je realizirao potpuno recikliranu bočicu, koristeći plastiku dobivenu revolucionarnom tehnologijom tvrtke Carbios."

S ciljem promocije razvoja inovativnih rješenja za recikliranje plastike i suradnje u industrijalizaciji tehnologije, L'Oréal je 2017. osnovao konzorcij s tvrtkom Carbios. Ovom konzorciju su se od tada pridružile respektabilne globalne kompanije, kao što su Nestlé Waters, PepsiCo i Suntory Beverage & Food Europe.

Program održivog razvoja „L'Oréal for the future"

Novim programom održivog razvoja Grupe do 2030. godine pod nazivom "L'Oréal za budućnost", poduzet je daljnji korak prema temeljitoj transformaciji poslovanja te su postavljeni novi ambiciozni ciljevi, posebno na području pakiranja.

Grupa tako do 2025. godine planira postići mogućnost ponovnog punjenja, korištenja, recikliranja ili kompostiranja 100 % plastične ambalaže. Također, cilj Grupe je da do 2030. godine njihova plastična ambalaža dolazi od 100 % recikliranih materijala ili iz bioloških izvora te neće više koristiti plastiku fosilnog podrijetla. Naposljetku, do 2030. će 100 % sastojaka koji se koriste u formulama proizvoda biti transparentni i dolazit će iz održivih izvora.

Da bi postigao ove ciljeve, L'Oréal surađuje s nizom strateških partnera, što mu omogućuje pristup najboljim suvremenim tehnologijama. Osim Carbiosa, L'Oréal surađuje i s Albéom, globalnim liderom u ambalaži za kozmetiku, Purecycle, za proizvodnju polipropilena recikliranog solvolizom (PP), te LanzaTech i Total, s kojima je u listopadu 2020. L'Oréal prvi na svijetu najavio proizvodnju polietilenske (PE) kozmetičke bočice izrađene od recikliranih industrijskih emisija ugljika.