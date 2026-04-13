L’Oréal Grupa i Institut Pasteur zajedno

L'Oreal Grupa i Institut Pasteur ostvarili su strateško istraživačko partnerstvo, što predstavlja povijesni iskorak u znanstvenoj suradnji svjetski poznatog centra za biomedicinska istraživanja i globalnog lidera u znanosti o koži.

L'Oreal Grupa i institut Pasteur ovime objedinjuju komplementarna znanja istraživanja ljepote i kože s jedne strane i imunologije te mikrobioma s druge. Time se otvara put novim istraživanjima o utjecaju mikroba i imuniteta na kožu, koristeći najmodernije znanstvene metode. Rezultat će ubrzati otkrivanje novih biomarkera i razvoj aktivnih sastojaka nove generacije.

Dvije vodeće francuske institucije vode se zajedničkim uvjerenjem kako je koža, najveći organ ljudskog tijela, tihi svjedok holističkog zdravlja, dobrobiti i kvalitete života svake osobe, a suradnja ima za cilj produbiti razumijevanje kože kao esencijalnog organa ljudskog zdravlja.

Vodstvo u znanosti o koži

„Ovom jedinstvenom suradnjom s Institutom Pasteur otkrivamo duboko ukorijenjenu vezu između naše kože i našeg unutarnjeg zdravlja", rekla je Barbara Lavernos, zamjenica izvršnog direktora zadužena za istraživanje, inovacije i tehnologiju L'Oreal Grupe.

Profesorica Yasmine Belkaid, generalna direktorica Instituta Pasteur i globalni autoritet za imunološki sustav i mikrobiom, naglasila je: „Spajajući temeljnu stručnost Instituta Pasteur u imunologiji i znanosti o mikrobiomu s tehnološkom izvrsnošću L'Oréala, ovaj istraživački sporazum ima za cilj dekodirati složene interakcije između stanica kože, komenzalnih mikroba i imuniteta. Zajedno ćemo istražiti kako te interakcije utječu na ubrzane procese starenja, otkriti sistemska zdravstvena stanja i održati integritet kožne barijere."

Partnerstvo je formalizirano tijekom znanstvenog simpozija održanog 16. prosinca 2025. u L'Oréalovu centru za napredna istraživanja u Aulnay-sous-Boisu, uz unakrsne prezentacije vodećih istraživača iz obje institucije.