LJETO KOD TESLE - program radionica od 28 do 29. srpnja 2021.

U četvrtom tjednu programa "Ljeto kod Tesle" umjetnica Nina Iris Bešlić aka Recycle & Wear poziva odrasle osobe da se pridruže radionici recikliranja i šivanja svoje nove torbe, a Radiona - Zagreb Makerspace poziva male i velike polaznike na radionicu izrade svog prvog mini sintisajzera. Ovo je prilika za sve da savaladaju strah od šivanja i šivaće mašine, kao i lemilice i elektronike. Predznanje nije bitno, što manje znate tim bolje.

Sudjelovanje na radionicama je besplatno, a mjesto na radionici potrebno je prethodno rezervirati na mail kosjenka.laszlo.klemar@tmnt.hr. Mjesto je rezervirano tek po potvrdi organizatora. Broj sudionika je ograničen.

Radionice:

Radiona - Zagreb Makerspace: Radiona DIY Synth

Vrijeme održavanja: srijeda, 28. srpnja 2021., 10:00 - 13:00h

Nina Iris Bešlić: Radionica recikliranja za odrasle - Recikliraj i nosi

Vrijeme održavanja: četvrtak, 29. srpnja 2021., 10:00 - 14:00h

Kontakt za medijske izjave:

Kosjenka Laszlo Klemar, kosjenka.laszlo.klemar@tmnt.hr, 091/573 0082

Deborah Hustić, deborahhustic@gmail.com, 095/3555 741

Fotografije za potrebe objave možete preuzeti na linku: https://jumboiskon.tportal.hr/share/e44c5bab-2fb1-41b5-beea-8b7f14b54b52

Radionice:

Radiona - Zagreb Makerspace: Radiona DIY Synth

Vrijeme održavanja: srijeda, 28. srpnja 2021., 10:00 - 13:00h

Radionin mini synth koji je osmislio Igor Brkić omogućuje polaznicima da naprave jednostavan elektronski uređaj za stvaranje zvuka. Također će naučiti kako i zašto synth radi sve što radi, kako spojiti žice, kako lemiti, savladat će osnove elektronike, a na kraju će imati priliku proizvesti nešto buke sa svojim mini sintesajzerom. Polaznici nose svoje sintove kućama.

Vrijeme održavanja: srijeda, 28. srpnja 2021., 10:00 - 13:00h

Broj polaznika: 12

Prijave na e-mail: kosjenka.laszlo.klemar@tmnt.hr

Nina Iris Bešlić: Radionica recikliranja za odrasle - Recikliraj i nosi

Vrijeme održavanja: četvrtak, 29. srpnja 2021., 10:00 - 14:00h

Već početkom 20 st. umjetnici su na velika vrata uveli nove likovne tehnike i forme poput kolaža, asamblaža, readymadea kako bi izrazili svoje misli i stavove tvoreći potpuno nova umjetnička djela oduzimajući predmetima izvornu funkciju te stavljajući ih u potpuno novi kontekst, s novim značenjima. Tehnike su naslijedili novi naraštaji te su ih nastavili koristiti, (pre)oblikovati i razvijati.

Razvojem tehnologije i društva, a samim time i promjenama načina života, ljudi postaju sve više svjesniji klimatskih promjena te pozitivnog i negativnog utjecaja čovjeka na okoliš u kojem obitavaju. S promjenama svijesti u odnosu na okolinu razvijaju se novi načini korištenja predmeta i materijala s ciljem smanjenja potrošnje resursa i taloženja otpada. Umjetnici i dizajneri i danas koriste tehnike poput reciklaže, readymade, upcyclinga kako bi iskoristili postojeće materijale i objekte u produkciji umjetnina, dizajna ili primijenjene umjetnosti.

Radionica Recikliraj i nosi posvećena je preoblikovanju postojećeg materijala čija je prvobitna funkcija bila reklamiranje trgovačkih centara. Na ovoj radionici taj materijal poprima estetsku vrijednost te se koristi kao temeljni materijal iz kojeg će nastati novi, nosivi dizajnerski proizvod.

Na radionici će polaznici od poliesternog plakata raditi modni dodatak - ručnu torbicu. Kako bi zadatak bio izazovan, a polaznici naučili ponešto o konstruiranju, prostornom oblikovanju i oblikovanju taktilne površine, bit će im ponuđen osnovni kroj koji će trebati prilagoditi finalnoj ideji.

Koristit će metodu kolažiranja na plohi, spajanja te oblikovanje forme u prostoru.

*Iskustvo šivanja nije potrebno jer će polaznici stvarati uz autoricu. Ako netko od polaznika ima iskustvo u šivanju svakako je dobrodošlo.

Izrada torbice:

https://www.youtube.com/watch?v=sMlf6W182jI&list=PL9Ey5aG_-a7bqHRa5tTD9Sajc_kjJcV60&index=1&t=9s

Vrijeme održavanja: četvrtak, 29. srpnja 2021., 10:00 - 14:00h

Broj polaznika: 10

Prijave na e-mail: kosjenka.laszlo.klemar@tmnt.hr

O voditeljima/organizacijama:

Tomislav Mikić studira obnovljive izvore energije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. Član je udruge Radiona - Zagreb Makerspace i vrsan elektroničar čije su posebne strasti astrofotografija, mikroskopi i teleskopi, dok njegov interes seže od starijeg hardvera preko old school logičkih čipova sve do modernih FPGA tehnologija. Kad mu pogled nije uperen kroz neku leću (neovisno o smjeru), radi softverske projekte za svoj atletski klub Agram koji često predstavlja na dugim prugama na domaćim i međunarodnim atletskim natjecanjima ili kroz fotografiranje atletskih mitinga za sve uzraste. Do sada je sudjelovao na nizu Radioninih programa kao najmlađi izlagač i edukator te u sklopu programa Clubture mreže.

Radiona - Zagreb Makerspace - Udruga za razvoj 'uradi-sam' kulture pokrenuta je 2011.g. sa svrhom jačanja vidljivosti open source kulture i s ciljem povezivanja područja umjetnosti, znanosti i tehnologije, točnije STEAM područjima (Znanost/Tehnologija/Inženjerstvo/Umjetnost/Matematika). Cilj udruge je stvaranje novih realiteta umreženih i suradničkih intermedijalnih, transdisciplinarnih i hibridnih praksi u skladu s DIY (uradi-sam) i DIWO (uradi-s-drugima) kulturama. Radiona razvija interdisciplinarne i inovativne projekte s naglaskom na građenje zajednice, participaciju, koheziju, transfer znanja i ko-kreaciju. Lab djeluje i na područjima kulturnih i kreativnih industrija u domaćem i međunarodnom kontekstu. Radiona.org fokusira svoje aktivnosti na edukaciju, istraživačke procese, umjetničke projekte, kustoske prakse, rezidencije, međunarodne i domaće intersektorske suradnje, samoobnovljive sisteme, 'popravljačke' aktivnosti zajednice, znanost građana te socijalno osviještene i inkluzivne projekte.

Detaljnije: https://radiona.org/

Nina Iris Bešlić je pohađala Srednju školu likovnih umjetnosti u Splitu (maturirala na odjelu industrijski dizajn), a 2004. diplomirala na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu (akademska slikarica). Nakon studija boravi u Engleskoj godinu dana i participira na Metropolitan Univerzitetu u Londonu na odjelu digitalna pokretna slika. Nakon povratka u Zagreb radi kao vizualna umjetnica u Zagrebu sudjelujući na samostalnim i grupnim izložbama. Imala je osamnaest samostalnih i četrdeset dvije skupne izložbe u zemlji i inozemstvu. U Zbirku moderne i suvremen umjetnosti Muzeja grada Kaštela, uvrštena je 2008. godine. Sudjeluje na umjetničkim profesionalnim radionicama. Dobitnica je dvije stručne nagrade i nekoliko potpora za umjetničko stvaralaštvo. U suradnji realizirala osam edukativna i dva izložbena projekta. Osmislila tri samostalna projekta "Recycle And Wear''- koristi se principima upcyclinga, „Kreativni atelje" - likovna edukacija za odrasle, Dekodiranje praznog prostora - likovna edukacija usmjerena na srednjoškolce. Fokus njenog umjetničkog stvaralaštva je na odnosu čovjeka i njegove okoline (prostor); utjecaj čovjeka na fizički prostor i utjecaj prostora i zajednice na formiranje ljudske osobnosti.

Recycle & Wear

Recycle & Wear je priča koja je rođena na osobnoj i umjetničkoj prekretnici. U sebi sadrži umjetničku ekspresiju i ljubav prema prirodi kroz principe upcyclinga. Priča ujedinjuje likovnu umjetnost i reciklažu odbačenih materijala. Promiče ljubav prema prirodi ponovnom upotrebom postojećih materijala. Preoblikovati, ponovno upotrijebiti i redizajnirati predmete i materijale u našoj neposrednoj okolini okosnica su R&W ideje. Torbe, vjetrovke, kabanice i suknje izrađene od reklamnih transparenata savršeno odolijevaju atmosferilijama. Svi proizvodi su handmade napravljeni u ateljeu, u Hrvatskoj.

Detaljnije: https://www.facebook.com/recycleandwearbags/