Ljetni cirkuski kamp za djecu Cirkuskog kolektiva

Kamp je organiziran za djecu u dobi 7 - 13 godina kojima nisu nužno potrebna predznanja iz cirkuskih vještina.

Fokus kampa je na stjecanju tehničkih predznanja i kondicije za zračne discipline, radu na zračnim elementima (svila, krug, trapez), žongliranju i scenskim vježbama za pokret.

Polaznici edukacije će kroz rad s mentorima učiti raznovrsne cirkuske i scenske vještine prilagođene dobi i stupnju napretka polaznika, a ove godine će na radionici sitotiska imati priliku izraditi vlastitu majicu s logom kampa.

Dnevni raspored aktivnosti kampa podijeljen je u dva dijela. Jutarnji dio, fokusiran na kondiciju, snagu i istezanje, planiran je na otvorenom, na Sustipanu od ponedjeljka do četvrtka u terminu od 8.30 do 11.30 sati, dok popodnevni dio kampa, fokusiran na zračne discipline i scenski pokret, je planiran na Maloj Sceni Doma mladih od ponedjeljka do petka u terminu od 17.15 do 20.30 sati.

Više informacija možete pronaći na linku:

https://www.facebook.com/share/1BhpqCmAdc/

Za prijavu je potrebno ispuniti prijavnicu koja se nalazi na linku:

https://docs.google.com/forms/d/13qfWvAg2xFKDls9_ZYpjzrduwuT514ZePB-ONVYhY9M/edit

Rok za prijavu sudionika je 11. kolovoza 2025., a prijava će biti potvrđena mailom najkasnije 15. kolovoza 2025.

Ljetni cirkuski kamp dio je edukacijskog programa za djecu koji provodi udruga Cirkus Kolektiv.

Na linku ispod možete pogledati kako je bilo prve godine organizacije kampa.

https://www.youtube.com/watch?v=7vZxJSL9tEg

Za sva dodatna pitanja dostupni smo na cirkuskolektiv.aktivnosti@gmail.com