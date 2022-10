Latvija će završiti s uzgojem krznaša

Brojne organizacije za zaštitu životinja okupljene u koaliciji Fur Free Alliance, uključujući udrugu Prijatelji životinja, pozdravile su vijest da je Latvija zabranila uzgoj životinja radi krzna. To su u posljednje vrijeme učinile i Francuska, Italija, Estonija i Irska, uz desetke drugih ranije, među kojima je i Hrvatska. U obrazloženju zakonske zabrane u Latviji ističe se da je držanje i ubijanje životinja radi krzna neetično, okrutno i zastarjelo, zagađuje okoliš, ne pridonosi nacionalnom gospodarstvu i nema opravdanja za postojanje u današnje vrijeme. Zabrana će stupiti na snagu 1. siječnja 2028. godine.

Latvijski Zakon o zaštiti životinja zabranjuje nanošenje boli i patnje životinjama te njihovo ubijanje „bez opravdanog razloga". To se dosad kršilo na farmama krzna praksom uzgoja i ubijanja više od 580 000 kanadskih kuna, lisica i činčila. No, istaknuli su zastupnici u latvijskom Parlamentu, upravo je stalna patnja životinja sastavni dio uzgoja, koji ne može osigurati njihove fiziološke i etološke potrebe. Naime, one ne mogu u kavezima plivati, kopati, skakati ili prelaziti dnevno velike udaljenosti kao što to čine u prirodi npr. kanadske kune koje se u Latviji u najvećem broju uzgajaju za krzno.

Zbog uvjeta držanja životinje su u neprekidnom stresu i pokazuju poremećaje u ponašanju tipične za zatočene životinje - besmisleno ponavljanje uvijek istih pokreta. Ubijaju ih u plinskim komorama izlaganjem ugljičnom monoksidu ili dioksidu, iako je dobro poznato da je to jako spora i bolna metoda umiranja zato što kune mogu dugo zadržati dah i žive su čak i do 20 minuta nakon puštanja plina.

Iz udruge Prijatelji životinja izražavaju radost zbog ove dugoočekivane odluke i navode da je Hrvatska još 2006. godine zabranila uzgoj životinja u svrhu proizvodnje krzna te je 2017. godine, nakon 10 godina prijelaznog razdoblja, zabrana stupila na snagu. „Ohrabrujuće je vidjeti velike pomake za životinje i u drugim državama koje uviđaju da je vrijeme da se kaže odlučno i glasno NE ubijanju životinja zbog krzna. Apeliramo na sve da ne kupuju i ne nose odjeću i obuću od životinjske kože i krzna, već od kvalitetnih ekološki i ekonomski znatno prihvatljivijih materijala, koji su puno atraktivniji i griju bolje od životinjskih", poručuju Prijatelji životinja.

Pozivaju sve da na www.furfreealliance.com/fur-free-europe/ potpišu Europsku građansku inicijativu „Europa bez krzna", koju je pokrenula međunarodna koalicija Fur Free Alliance u suradnji s raznim organizacijama za zaštitu životinja diljem Europe uključujući Prijatelje životinja i Eurogroup for Animals. Do svibnja 2023. godine prikupljaju se potpisi građana EU-a koji podržavaju potpunu zabranu uzgoja životinja radi krzna u Europskoj uniji, o čemu se može saznati više i na www.prijatelji-zivotinja.hr.