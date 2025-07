Kulturni centar Infeld, Dobrinj: Izložba Colours (Boje)

Tri suvremena autora, Claudio Frank i Duško Šibl iz Hrvatske i Jelena Đurić iz Srbije, izlažu na skupnoj izložbi, sa zajedničkim , s jednostavnim ali i složenim nazivom BOJE.

Izložba sadrži oko 120 slika izrađenih uljem i akrilom, radova na papiru i gitare, a može se vidjeti od 6. srpnja. do 28. rujna. u Infeld Centru Kulture u Dobrinju, Otok Krk.

Izložba će se moći razgledati svakoga dana osim ponedjeljka. Radno vrijeme galerije je: Srpanj i kolovoz - od 10 do 13 sati i od 18 do 22 sata, a rujan - 10 do 13. te popodne i od 17 do 21 sat.

Ovo je prigoda posvetiti tekst jednom od izlagača, akademskom slikaru Dušku Šiblu, istaknutom hrvatskom likovnom umjetniku, autoru impresivnog opusa, čestom izlagaču na samostalnim izložbama, stvaratelju u više atelijera, od Zagreba, Londona, Dubrovnika do Opatije. Šibl izlaže 21 djelo iz raznih razdoblja.

Poznata je njegov niz ciklusa posvećen figurama u pokretu, grčevitom plesu jedne ili više usko pripijenih, prepletenih osoba, u strastvenom odmjeravanju snažnih i nezaustavljivih koraka, gesta.

Figure često imaju nepoznata, nedefinirana, nepoznata lica, uvijek napetih mišića, tijela željnog kretanja, skoka, izvijanja, uvijanja, u nezadrživom odvijanju bliskog susreta.

Važan element u kreiranju tih strašću uznemirenih tijela jest i boja, mlazovi, tragovi, mrlje, točke, prate pokrete figura. Ustvari boja pleše zajedno s misterioznim, nepoznatim figurama, boje izvode svoj atraktivni, zanosni, zavodnički ples. Boje izvode čudesnu koreografiju u prostoru, boje su same sebi središte svijeta.

Šibl je slikar ritma, pokreta . U proteklom vremenu svorio je iznimno djelo, vrlo specifično, zasebno.

Snažni, intenzivni ciklusi figura u pokretu, obilježeni izrazitim kolorom doista su postali zaštitni znak Duška Šibla, ističući se svojom osebujnošću.