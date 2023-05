Krunidba Charlesa III.: kontinuitet, ali i novi početak

Dugački redovi formirali su se kada je lijes sa kraljičinim tijelom u rujnu 2022. postavljen u Westminsterskoj palači. Ljudi su se željeli oprostiti od omiljene kraljice Elizabete II. i za to su bili spremi čekati i po nekoliko sati.

U jednom trenutku, kralj Charles III. i njegov sin William prišli su ljudima koji su čekali, rukovali se s njima i razmijenili nekoliko rijueči. Odmah na početku bilo je jasno: Charles je kralj koji želi upoznati svoj narod, koji prilazi ljudima. Mnogo više od svoje majke.

Previše političan za jednog kralja?

On obećava kontinuitet, a ipak je drugačiji. Uočljiva je njegova posvećenost zaštiti životne okoline. Charles se smatra „političkom osobom" - i to u većoj mjeri nego što bi to jedan kralj trebao biti. Kad vlada u Londonu planira izgon migranata i izbjeglica u Ruandu, on to kritizira.

Kralj Charles jasno je stavio do znanja da smatra kako je taj plan užasan. On se, međutim, ne može direktno i javno baviti izbjegličkom politikom, objašnjava Chaterine Meier, novinarka koja je napisala i Charlesovu buiografiju.

Prenijeti krunu dalje

Charles uvek mora paziti koliko se politički želi, odnosno može angažirati, a da to ne naškodi ni njemu ni njegovoj ulozi.

„Njegov zadatak nije samo biti kraljem, već i neokrnjen predati dalje krunu", kaže Chaterine Meier. „Ako se previše politički angažira i izgubi distancu, kritičari, uključujući i konzervativce, napast će kraljevsku porodicu."

Pravi ton u prvoj državnoj posjeti

Uloga poglavara države u inozemstvu očigledno mu pada lakše. Tijekom svoje prve posjete Njemačkoj kao kralj, on je u Bundestagu dijelom govorio i na njemačkom. Dotakao se Ukrajine, stavio naglasak na zajedničke vrijednosti:

„Ugrožena je sigurnost Europe, kao i naše demokratske vrijednosti. Ali, svijet nije sjedio skrštenih ruku. Šokirani smo strašnim razaranjem, ali možemo crpiti hrabrost iz našeg jedinstva", rekao je.

Kralj Charles je prilazio Nijemcima, otkrivao sličnosti, ali se i zabavljao tijekom svojih govora na državnom banketu, kao i prilikom posjete jednoj berlinskoj tržnici na kojoj se prodaju organski proizvodi.

Obilazak Hamburga s polaganjem vijenaca u ratom razrušenoj crkvi Svetog Nikolaja, a zatim i spomen-obelježja židovskoj deci koju su roditelji poslali u Englesku kako bi izbjegli istrebljenje, spadaju u posebne trenutke te državne posjete.

Osjetljive obiteljske stvari

Poseban izazov za Charlesa predstavlja sama kraljevska obitelj, jer oko njih ima jako puno pomagača, asistenata, posluge.... Donedavno je čak 15 ljudi bilo angažirano kao stalni asistenti članova kraljevske obitelji, što znači da su za svoj rad dobijali novac iz državnog proračuna. Charles želi njihov broj smanjiti.

Princ Haryi i Megan okrenuli su leđa obitelji, a princ Andrew se morao povuči zbog veza sa seksualnim prijestupnikom Jeffreyen Epsteinom. Da u monarhiji nema skandala, to bi, smatra se, naišlo na njenu veću podršku u stanovništvu.

Kraljevska obitelj mora stalno opravdavati svoje relativno visoke troškove, a kritičariih uspoređuju s onima u drugim monarhijama, ali i u republikama, gdje se šef države bira, a ne određuje rođenjem.