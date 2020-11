Krono dijeta - primjeri i savjeti

Dok kod ostalih dijeta trebate ili preskakati obroke ili potpuno smanjiti količinu unesenih namirnica, krono dijeta počiva na hranjenju pravilnim namirnicama u pravo vrijeme.

Iako možda zvuči jako teško, ovom dijetom mogli biste izgubiti pet kilograma u mjesec dana, a najviše što ćete morati paziti je - vrijeme.

Kako probati krono prehranu?

Krono dijeta ima točno određeno vrijeme kada se jedu određeni obroci i toga se treba pridržavati. Razlog za ovo su hormoni i enzimi koje organizam otpušta u određeno doba dana, a koji olakšavaju probavljivost određenih namirnica. Ovo poboljšava cijelu probavu te se unesena hrana maksimalno koristi.

Ako se loše namirnice konzumiraju u loše vrijeme, organizam mora raditi puno više da bi iskoristio najvažnije dijelove sastava te namirnice, a uz krono prehranu mu malo olakšavamo posao. Nepravilnim unosom namirnica u krivo vrijeme, tijelo ne koristi svu energiju već je taloži u obliku masnih naslaga.

Zbog toga je pravilo krono dijete vrlo jednostavno - jedite tri obroka dnevno u točno određeno vrijeme.

Što se tiče količine kalorija u krono dijeti, ne postoje ograničenja zbog toga je ovo dijeta bez gladovanja.

Krono dijeta - pravila

Ova prehrana počiva na ideji da naš organizam ima svoj unutarnji sat i na temelju njega se ravnaju svi drugi procesi. U nastavku donosimo preporučeni raspored krono dijete.

Doručak

Tijelo bi se trebalo probuditi u periodu između 6 i 8 sati jer se tada budi organizam i potiče nova hormonalna aktivnost. Doručak u krono dijeti trebao bi biti između 8 i 10 sati. Organizmu je potrebna hrana kako bi pripremio energiju za cijeli dan. U ovom periodu je najjače trošenje kalorija zbog čega se za doručak dozvoljavaju ugljikohidrati, proteini i masti. Smatra se da je naše tijelo prilagođeno da ujutro može probaviti i iskoristiti samo takve kombinacije. Ujutro ne biste trebali jesti voće.

Ručak

Ručak bi trebali jesti u periodu od 12:30 do 14:30 sati. Do tada će tijelo već raditi punom parom jer ćete povećati aktivnost i trošiti energiju. U periodu prije ručka možete pojesti užinu. Ručak u krono dijeti trebao bi sadržavati proteine životinjskog ili biljnog podrijetla- meso i povrće. Bilo bi dobro da ne miješate ugljikohidrate jer se smatra da enzimi koji se koriste za razgradnju proteina ometaju one za razgradnju ugljikohidrata.

Ujedno, pauza između dva obroka bi trebala biti oko pet sati jer je toliko potrebno da tijelo regulira razinu šećera i inzulina.

Večera

Ako prije večere postanete gladni, možete si pripremiti užinu, a ako vam je potrebna, najbolje je jesti je nakon ručka. Za užinu se preporučuje voće i namirnice sa zdravim mastima poput orašastih plodova.

Vrijeme za večeru u krono prehrani je od 19 do 21 sat. U večernjim satima tijelo ne luči gotovo nikakve probavne enzime pa bi večera trebala biti nešto laganija verzija ručka. Navečer se ne bi trebali prejesti, već pojesti hranu bogatu proteinima, a ne masnoćama i ugljikohidratima. Uzmite u obzir da je u ovo vrijeme taloženje masnoća brže.

Nemojte jesti barem tri sata prije spavanja i dopustite organizmu da probavi sve što ste konzumirali. Period nakon 23 sata je vrijeme spavanja i punjenja energijom.