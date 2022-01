Krenuo Veganuary 2022.

Iako su blagdanski dani lagano iza nas, još uvijek imamo cijeli mjesec slavlja, ali i priliku da 2022. godinu započnemo zdraviji, vitalniji i suosjećajniji! Za vegane, ekološke aktiviste i sve one željne dobre klope i pozitivnih promjena, prvi mjesec ima još jedno dublje značenje, a ono se krije u igri riječi i popularnom izazovu - Veganuaryju.

Veganstvo ima dalekosežni utjecaj na život pojedinca, druga bića i svijet u kojemu živimo. Zato o veganskoj prehrani u siječnju razmišlja više od pola milijuna ljudi! Naime, prošle godine 500 000 zainteresiranih odazvalo se na poziv svjetske organizacije Veganuary za prelazak na veganstvo. Taj zanimljivi program poziva sve da se okušaju u veganstvu tijekom siječnja i ima veliku podršku poznatih ambasadora. Ove godine podršku su prvi put dale Venus Williams, Jane Goodall i Joanna Lumley, a ranije su na izazov pozivali Bryan Adams i gradonačelnik New Yorka Eric Adams. Svi oni ustupili su svoje najdraže recepte za besplatnu kuharicu, koja je dostupna na www.veganuary.com

Sve one koji žele isprobati veganstvo u siječnju, udruga Prijatelji životinja poziva na hrvatsku verziju izazova - Vege izazov na www.veganopolis.net i donosi pet odličnih savjeta uz koje su promjene lake:

1.Veganizirajte omiljene recepte: Potpuno eliminiranje životinjskih proizvoda nije teško uz činjenicu da se uopće ne morate odreći okusa i tekstura koje volite. U većini trgovina postoji mnogo kvalitetnih i finih veganskih sireva, salama, jogurta, slatkiša i svega na što ste naviknuli, a sastojci koji daju teksturu i poseban okus određenim jelima (npr. jaja ili riba) lako se mijenjaju biljnim namirnicama. Opskrbite se njima!

2.Pozovite ukućane ili prijatelje da vam se pridruže: Veganska hrana još je ukusnija kada se dijeli! Podijelite vašu ideju o izazovu s prijateljima i članovima obitelji i neka vam veganstvo bude i prilika za povezivanje. Razgovarajte o uvjetima u kojima životinje žive, ekologiji i zdravlju, šopingirajte, kuhajte, pijte kavicu s biljnim mlijekom i uživajte u novim okusima.

3.Počastite se naručenim veganskim jelom: Ponuda veganskih jela u restoranima, slastičarnicama, lancima brze prehrane i pekarnicama nevjerojatno je šarolika i sve veća! Bilo da želite probati veganski burger, pizzu ili veganski wok, priuštite si odmor od kuhanja i planiranja bar jedan dan. Zaslužili ste.

4.Pročitajte neku od knjiga s temom veganstva ili pogledajte dokumentarac: Vrlo je vjerojatno da vam je sve vezano za veganstvo novo i da imate još mnogo upitnika iznad glave - od toga je li veganski proizvod i onaj koji sadrži naputak da ima mlijeka u tragovima do toga da vam nije jasno zašto med nije veganski. Pročitajte online ili tiskanu knjigu o veganstvu, svratite do knjižnice Prijatelja životinja ili pogledajte neki od filmova na njihovu YouTube-kanalu. Svakako ćete naučiti puno toga.

5.Povežite se s onima koji izravno profitiraju od vaših pozitivnih odluka: Ako ne možete posjetiti neka od naših utočišta za životinje s farma, poput utočišta Plavi križ blizu Zagreba ili našičke Farmice, to vas ne sprječava da upoznate njihove štićenike. Lajkajte na Facebooku njihove stranice i saznajte kako se igra Borna, najsretniji telić u Hrvatskoj, zašto ovca Eva misli da je pas, što vole jesti svinje Lajka, Luna i Bela i u koga se zaljubio magarac Miško. Lajkajte i strana utočišta poput Edgar's Mission ili Esther the Wonder Pig.

Prijatelji životinja ovaj mjesec obilježit će kao mjesec pozitivnih promjena. Više informacija i savjeta može se naći na www.veganopolis.net i www.veganuary.com.