Konstantin Kokourov – skladatelj koji pomiče granice

„Bach i Beethoven mogu odlično zvučati i na gitari, a klasična glazba ima mnogo više dodirnih točaka s rockom nego što možete i zamisliti," vjeruje Konstantin Kokourov, koji to potvrđuje svojim jedinstvenim pristupom skladanju.

Za njega je 25. listopada razlog za dvostruko slavlje. Naime, njegov prvi album 'Notes' izlazi upravo tog dana, na sam skladateljev rođendan koji će proslaviti u Hrvatskoj - zemlji koju je zavolio i u kojoj živi već pet godina. Iako se naziv albuma možda čini jednostavnim, on izvrsno opisuje životni poziv skladatelja i ilustrira njegovu neobičnu i nekonvencionalnu glazbenu priču.

Kao strastveni ljubitelj heavy metala, Konstantin od mladosti odrasta uz kultne bendove kao što su Pantera, Death i Dragon Force te pod utjecajem hard rocka počinje skladati izražajne, dinamične i izuzetno melodične skladbe za klavir i orkestar. Privatni satovi sviranja klavira i gitare s jedne strane i želja za samoukim razvojem i napredovanjem s druge pomogli su mu da otkrije svoj vlastiti put. Već na samom početku karijere stvara svoj autorski potpis spajajući klasične elemente i heavy metal. Takva glazba izaziva asocijacije na gotiku kojoj je oduvijek bio sklon. Konstantinove skladbe bit će bliske širokoj publici. S obzirom na to da se odlikuju originalnošću tehnike, svidjet će se čak i istančanom te istreniranom slušateljskom uhu. Konstantinova djela su jednostavna i jezgrovita, a mogu bi biti i izvrstan način da se mlađe slušatelje privuče u svijet klasične glazbe.

Album 'Notes' se sastoji od 10 dramatičnih skladbi, bogatih emocijama, koje bi itekako mogle postati novom klasikom. Konstantin pronalazi ravnotežu između dinamike i odmjerenosti, ekscentričnosti i liričnosti. On stvara dramaturgiju izvedbe i poziva slušatelja na putovanje bespućima Sibira i labirintima svog unutarnjeg svijeta u kojem postoji mjesto za mistiku i u kojem se kriju tajne i zagonetke. Djela se razlikuju po ritmu, atmosferi, unutarnjoj motivaciji. Skladbe 'Flaming Sun', 'Voices of Siberia' i 'In the Witch House' izvrstan su soundtrack za kakav psihološki triler ili horor, dok su 'Elegy Within', 'Waltz of Memoirs' i 'Whirlwind' mirnije i liričnije. U izvedbi nekih skladbi sudjeluju i solisti Ruskog državnog akademskog zbora „A. V. Sveshnikov" predvođeni dirigentom Evgenyjem Volkovom, koji je dao svoje stručno mišljenje o stvaralaštvu Konstantina Kokourova: „Njegova glazba dinamičan je dijalog mlade duše s prošlošću i sadašnjošću svjetske kulture." Romantična glazba za klavir Alkana i MacDowella, „magični realizam" Modesta Musorgskog i epika majstora iz plejade Glazunova - sve to motivira Konstantinovu glazbu. S prošlošću je povezuje zanimljiv spoj elemenata inspiriranih skladateljima od Glazunova do Šostakovića, a sa suvremenošću motivacija, sažetost forme, jednostavnost tonalnog i tematskog razvoja."

Album 'Notes' nastaje u izdanju nezavisne prestižne francuske izdavačke kuće Evidence Classics. Sniman je u kultnom studiju Teldex Studio u Berlinu pod vodstvom inženjera zvuka Tobiasa Lehmanna, ujedno istaknutog dobitnika tri Grammy nagrade, koji je surađivao s glazbenim velikanima kao što su Rammstein, Roger Waters i Nina Hagen. Sve skladbe s albuma izvodi orkestar Scoring Berlin, kojim je dirigirao Bernhard Wünsch. Bernhard je radio u najprestižnijim koncertnim dvoranama Njemačke i svijeta i vodio brojne vrhunske orkestre kao što je, primjerice, Munich Symphonic Orchestra. I on s oduševljenjem prihvaća različite stvaralačke izazove i otvoren je eksperimentiranju pa se ne ograničava na svijet klasične glazbe, već je dirigirao i na nekim od većih festivala rock glazbe. Najveći takav festival bio je Wacken Open Air. Ljubav prema klasičnoj glazbi i zanimanje za hard rock uspješno je spojila ovaj dvojac koji bi mogao razveseliti svoje slušatelje novim dostignućima u budućnosti.

„Vrijeme je da otvorim svoje karte", govori Konstantin. „Do sada sam skladao samo za sebe i svoju dušu, no sada, uz podršku svojih najbližih i nekih cijenjenih glazbenika i kritičara, dobio sam priliku da predstavim svoja djela širokoj publici i potpišem ugovor s francuskom izdavačkom kućom."

Glazba Konstatnina Kokourova oduševila je Georgea Underwooda, britanskog umjetnika, dizajnera i najbližeg prijatelja Davida Bowieja: "Te su me kompozicije toliko dirnule da ih dok slikam uvijek slušam iznova."

Prvi single 'Air', izdan u veljači 2019., obrada je kompozicije gitarista rock glazbe i virtuoza Jasona Beckera, koji je s Martyjem Friedmanom osnovao sastav Cacophony. Skladba za gitaru u Konstantinovoj obradi poprimila je oblik razrađene simfonijske pjesme. Becker je poveznicu na Konstantinov singl objavio na svojim društvenim mrežama, a slušatelji i kritičari s oduševljenjem su ga prihvatili. Tako je singl postao uspješna uvertira za album koji je privukao veliko zanimanje publike koja ga željno iščekuje. Tik nakon što je prvi album ugledao svjetlo dana, u pripremi je i izdavanje drugog albuma, što samo govori o silini strasti i razini produktivnosti koju ovaj mladi skladatelj nosi u sebi i želi podijeliti sa svijetom.

